Tisíce ľudí v Nemecku žiadali mierové rokovania pre Ukrajinu

Berlín 8. apríla (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v sobotu do ulíc viacerých nemeckých miest a žiadali v rámci tradičného veľkonočného pochodu nemeckého mierového hnutia rokovania zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Podľa Siete mierových združení sa mierové pochody uskutočnili v približne 70 nemeckých mestách vrátane Berlína, Duisburgu, Hannoveru, Mníchova či Stuttgartu.



Účastníci demonštrácií požadovali okrem mierových rokovaní aj to, aby Nemecko prestalo Ukrajine posielať zbrane, a tiež zrušenie plánov na prezbrojenie nemeckej armády.



Podľa odhadov organizátorov sa demonštrácie len v samotnom Berlíne zúčastnilo 2000 ľudí, v Hannoveri to bolo asi 1200 ľudí a niekoľko stoviek účastníkov mali aj pochody v Brémach, Mníchove, Kolíne nad Rýnom či Lipsku. Podľa polície sa však demonštrácie v Berlíne zúčastnilo len 1500 ľudí.



Ľudia v Berlíne pochodovali s transparentmi, na ktorých napríklad stálo: "Mier, kúrenie a chlieb namiesto zbraní, vojny a smrti" alebo "NATO je agresor, mier s Ruskom".



V plagátoch vyzývajúcich na protest v meste Bonn sa napríklad uvádzalo: "Aj keď má Ukrajina právo sa brániť, viac ťažkých zbraní nie je riešenie ale hnací motor vojny".



Podľa Siete mierových združení je v rôznych nemeckých mestách od štvrtka do pondelka naplánovaných vyše 120 podobných akcií.



Podľa jedného z lídrov ľavicovej nemeckej strany Die Linke Martina Schirdewana musí exitovať jasná pozícia mierového hnutia ako celku v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. To podľa neho znamená medzinárodnú solidaritu s Ukrajinou, ktorej napadnutie je v rozpore s medzinárodným právom, a jasné odsúdenie ruskej agresívnej vojny.