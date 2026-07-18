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Tisíce ľudí v piatok v Kyjeve protestovali proti odvolaniu Fedorova
Zelenskyj v rámci prestavby vlády tento týždeň odvolal okrem Fedorova aj premiérku Juliju Svyrydenkovú.
Autor TASR
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Kyjev 17. júla (TASR) - Tisíce ľudí sa zišli v piatok v Kyjeve, aby vyjadrili nesúhlas s rozhodnutím prezidenta Volodymyra Zelenského odvolať populárneho ministra obrany Mychajla Fedorova v rámci prestavby vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Protestujúci sa zhromaždili v ukrajinskej metropole už druhý deň po sebe, pričom mnohí niesli vlajku krajiny a transparenty, aby vyjadrili nesúhlas so stredajším odvolaním ministra, uviedla AFP.
Fedorov sa opakovane dostával do konfliktov s najvyšším veliteľom armády Olexandrom Syrskym v rámci snáh o digitalizáciu a modernizáciu armády, ktorá je vyčerpaná po vyše štyroch rokoch boja proti Rusku.
Exminister vo štvrtok obvinil Syrského z rozdeľovania krajiny. Kritizoval pritom zdĺhavú byrokraciu a nedostatok flexibility a spochybnil, či Ukrajina dokáže poraziť Rusko pod jeho vedením armády.
Zelenskyj v rámci prestavby vlády tento týždeň odvolal okrem Fedorova aj premiérku Juliju Svyrydenkovú. Za odvolaním šéfa obrany bol práve konflikt so Syrským.
Ukrajinská hlava štátu vyjadrila poľutovanie nad tým, že obe strany spolu takmer nekomunikujú. „Úprimne povedané, prezident by nemal byť nútený rozhodovať vo vojnovom stave o takejto záležitosti,“ skonštatoval. „Veľmi by som si prial jednotu,“ dodal prezident.
Protestujúci sa zhromaždili v ukrajinskej metropole už druhý deň po sebe, pričom mnohí niesli vlajku krajiny a transparenty, aby vyjadrili nesúhlas so stredajším odvolaním ministra, uviedla AFP.
Fedorov sa opakovane dostával do konfliktov s najvyšším veliteľom armády Olexandrom Syrskym v rámci snáh o digitalizáciu a modernizáciu armády, ktorá je vyčerpaná po vyše štyroch rokoch boja proti Rusku.
Exminister vo štvrtok obvinil Syrského z rozdeľovania krajiny. Kritizoval pritom zdĺhavú byrokraciu a nedostatok flexibility a spochybnil, či Ukrajina dokáže poraziť Rusko pod jeho vedením armády.
Zelenskyj v rámci prestavby vlády tento týždeň odvolal okrem Fedorova aj premiérku Juliju Svyrydenkovú. Za odvolaním šéfa obrany bol práve konflikt so Syrským.
Ukrajinská hlava štátu vyjadrila poľutovanie nad tým, že obe strany spolu takmer nekomunikujú. „Úprimne povedané, prezident by nemal byť nútený rozhodovať vo vojnovom stave o takejto záležitosti,“ skonštatoval. „Veľmi by som si prial jednotu,“ dodal prezident.