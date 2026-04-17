Tisíce ľudí v Portugalsku protestovali proti plánovaným reformám
Ministerka práce Maria do Rosário Palma Ramalhová vo štvrtok povedala, že ak v najbližších dňoch rokovania neprinesú žiadne výsledky, vláda predloží svoj návrh zákona parlamentu na hlasovanie.
Autor TASR
Lisabon 17. apríla (TASR) - Tisíce ľudí v uliciach Lisabonu v piatok protestovali proti plánovaným vládnym reformám pracovného práva, ktoré by uľahčili prepúšťanie a zaviedli flexibilnejšie pracovné hodiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Portugalská menšinová konzervatívna vláda premiéra Luísa Montenegra sa mesiace bezúspešne snaží presvedčiť zamestnávateľské organizácie a odborové zväzy, aby sa dohodli na kompromise v otázke reformy pracovného práva.
Ministerka práce Maria do Rosário Palma Ramalhová vo štvrtok povedala, že ak v najbližších dňoch rokovania neprinesú žiadne výsledky, vláda predloží svoj návrh zákona parlamentu na hlasovanie. Na jeho schválenie je potrebná podpora opozičných socialistov, alebo pravicovo-populistickej strany Chega (Stačilo), pričom obe kritizovali tieto opatrenia, keď ich vláda minulý rok v septembru predstavila.
V reakcii na návrh sa v decembri v Portugalsku po 12 rokoch konal generálny štrajk, ktorý spôsobil rozsiahle obmedzenia v pozemnej i leteckej doprave, prevádzke škôl, nemocníc a verejných službách. Odbory v tom čase obvinili vládu, že sa prikláňa k zamestnávateľom s cieľom oberať nízkopríjmových pracovníkov o práva, pričom tí zápasia s rastúcimi životnými nákladmi, informuje agentúra Reuters.
Hoci vláda ustúpila od niektorých ostro kritizovaných opatrení vrátane plánov na uľahčenie prepúšťania z oprávnených dôvodov, odbory tvrdia, že zásadné obavy pretrvávajú. Patrí medzi ne návrh na vytvorenie „individuálnych časových bánk,“ ktoré by umožnili zamestnancom pracovať až o dve hodiny dlhšie než štandardný osemhodinový pracovný deň bez okamžitého preplatenia nadčasov, pričom by sa to vyrovnalo neskôr v rámci ročného limitu 150 hodín.
Návrh zákona tiež zahŕňa rozšírenie podmienky, za ktorých musia byť štrajky obmedzené, aby sa v rôznych sektoroch zabezpečilo pokračovanie „minimálnych služieb“.
Portugalská menšinová konzervatívna vláda premiéra Luísa Montenegra sa mesiace bezúspešne snaží presvedčiť zamestnávateľské organizácie a odborové zväzy, aby sa dohodli na kompromise v otázke reformy pracovného práva.
Ministerka práce Maria do Rosário Palma Ramalhová vo štvrtok povedala, že ak v najbližších dňoch rokovania neprinesú žiadne výsledky, vláda predloží svoj návrh zákona parlamentu na hlasovanie. Na jeho schválenie je potrebná podpora opozičných socialistov, alebo pravicovo-populistickej strany Chega (Stačilo), pričom obe kritizovali tieto opatrenia, keď ich vláda minulý rok v septembru predstavila.
V reakcii na návrh sa v decembri v Portugalsku po 12 rokoch konal generálny štrajk, ktorý spôsobil rozsiahle obmedzenia v pozemnej i leteckej doprave, prevádzke škôl, nemocníc a verejných službách. Odbory v tom čase obvinili vládu, že sa prikláňa k zamestnávateľom s cieľom oberať nízkopríjmových pracovníkov o práva, pričom tí zápasia s rastúcimi životnými nákladmi, informuje agentúra Reuters.
Hoci vláda ustúpila od niektorých ostro kritizovaných opatrení vrátane plánov na uľahčenie prepúšťania z oprávnených dôvodov, odbory tvrdia, že zásadné obavy pretrvávajú. Patrí medzi ne návrh na vytvorenie „individuálnych časových bánk,“ ktoré by umožnili zamestnancom pracovať až o dve hodiny dlhšie než štandardný osemhodinový pracovný deň bez okamžitého preplatenia nadčasov, pričom by sa to vyrovnalo neskôr v rámci ročného limitu 150 hodín.
Návrh zákona tiež zahŕňa rozšírenie podmienky, za ktorých musia byť štrajky obmedzené, aby sa v rôznych sektoroch zabezpečilo pokračovanie „minimálnych služieb“.