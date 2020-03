Tisíce ľudí v Prahe vyjadrili nesúhlas s rozvratom inštitúcií

Praha 1. marca (TASR) - Tisíce ľudí sa v nedeľu v Prahe zúčastnili na pochode a demonštrácii, ktoré zvolal spolok Milion chvilek, informoval spravodajský server Novinky.cz. Organizátori chceli vyjadriť nesúhlas s "agrofertizáciou štátu" a "cieleným rozvratom inštitúcií".



Organizátori počet ľudí, ktorí sa na pochode zúčastnili, odhadovali na niekoľko tisíc. Účastníci prešli z Hradčanského námestia na Staromestské námestie v Prahe.



Milion chvilek podujatie zvolal po nedávnom zvolení Stanislava Křečka za ombudsmana, ktoré spolok považuje za príklad toho, ako sa štátna správa a významné inštitúcie postupne systematicky a zámerne politicky rozkrádajú.



Demokratické inštitúcie majú podľa spolku "kontrolovať pravidlá a slúžiť všetkým občanom, a nie vybraným politikom".



Spolok sa obáva, že ak to takto bude pokračovať, stane sa to, čo v Maďarsko alebo v Poľsku a justícia, médiá, štátna správa a verejné zákazky budú podriadené politikom.



"V takej situácii sa už nedá hovoriť o úplne slobodných voľbách, pretože vládni politici majú úplne iné možnosti ako opoziční," povedal predseda spolku Mikuláš Minář.



Organizátori takisto pripomenuli obavy v súvislosti s pripravovanými voľbami do Rady Českej televízie (ČT).



Spolok Milion chvilek už zvolal viacero demonštrácií. Dve z nich sa uskutočnili minulý rok na Letenskej pláni v Prahe a na oboch sa zišlo viac ako 200.000 ľudí.