Tisíce ľudí v rúškach protestovali proti premiérovi Netanjahuovi

Tel Aviv 19. apríla (TASR) - Tisíce ľudí protestovali v nedeľu v Tel Avive proti dočasnému izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi. Podľa demonštrantov premiér zneužíva opatrenia voči koronavírusu na podkopávanie demokracie a pokúša sa vyhnúť súdnemu procesu pre obvinenia z korupcie.



Účastníci nedeľňajšieho protestu na Rabinovom námestí v centre Tel Avivu vyjadrovali tiež nesúhlas s Netanjahuovými snahami o vytvorenie novej "núdzovej" vlády so svojím hlavným rivalom Bennym Gancom.



Demonštranti mali na tvárach ochranné rúška a prevažne dodržiavali dvojmetrové rozstupy. Ak by tieto bezpečnostné opatrenia nedodržali, polícia by mohla zhromaždenie rozpustiť, píše agentúra DPA.



Protestujúci kričali heslá na podporu demokracie a skandovali obvinenia vznesené voči premiérovi: "Podplácanie, podvod, porušenie dôvery." Požadovali tiež prijatie zákonov, ktoré by zakázali poslancom obvineným z trestných činov zostavovať vládu. Označovali tiež za nebezpečné, keď Netanjahu ako obžalovaný politik zohráva úlohu pri vymenúvaní vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov.



Mnohí z demonštrantov niesli čierne vlajky, ktoré sa stali symbolom súčasného protestného hnutia voči Netanjahuovi, ktorý sa pokúša o predĺženie svojej viac ako 11 rokov trvajúcej vlády.



Podľa agentúry AP svoj nesúhlas so súčasným šéfom dočasnej vlády prišlo v nedeľu vyjadriť viac ako 2000 ľudí. Podobné protinetanjahuovské zhromaždenie sa konalo aj 17. apríla.



Účastníci nedeľňajšieho protestu kritizovali aj možné koaličné spojenectvo medzi centristickou koalíciou Modrá a biela (Kachol lavan) na čele s Bennym Gancom a Netanjahuovou stranou Likud (Jednota). To sa zdôvodňuje nutnosťou spájania politických síl v záujme zvládnutia epidémie koronavírusu v Izraeli.