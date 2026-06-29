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Tisíce ľudí v Srbsku protestovali proti Vučičovej vláde
Balkánskou krajinou otriasajú vlny protestov, odkedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade 1. novembra 2024.
Autor TASR
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Belehrad 29. júna (TASR) - Srbi v nedeľu demonštrovali v meste Kraljevo proti vláde prezidenta Aleksandara Vučiča. Na Námestí srbských bojovníkov sa zhromaždilo niekoľko tisíc ľudí pod heslom „Študenti víťazia!“, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Balkánskou krajinou otriasajú vlny protestov, odkedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade 1. novembra 2024. Zahynulo pri tom 16 ľudí a kritici tragédiu pripisujú korupcii a nekompetentnosti vlády, píše DPA.
Demonštrácie začali študenti a pedagogickí pracovníci univerzít, no odvtedy sa k nim pridali občania z celej krajiny. Hnutie už približne rok požaduje predčasné voľby.
Protest v Kraljeve sa konal v duchu sviatku svätého Víta. Turecká armáda porazila 28. júna 1389 kresťanské vojsko pod srbským velením na Kosovom poli, ktoré sa dnes nachádza v Kosove. Bitka predstavovala jednu z etáp osmanského postupu na stredovekom Balkáne. V meste vystúpilo pred davom aj niekoľko Srbov z Kosova. Uviedli, že neschopnosť a korupcia, ktorú vidia vo vláde v Belehrade, zhoršujú ich situáciu.
Bývalá srbská provincia Kosovo vyhlásila svoju nezávislosť v roku 2008. Predchádzala tomu vojna v rokoch 1998 až 1999, ktorá sa skončila po zásahu NATO pod vedením USA. Srbsko odtrhnutie Kosova neuznáva a napätie medzi oboma subjektmi odvtedy pretrváva. Nezávislosť Kosova tiež doposiaľ neuznáva päť členských krajín EÚ - Slovensko, Španielsko, Cyprus, Grécko a Rumunsko.
Balkánskou krajinou otriasajú vlny protestov, odkedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade 1. novembra 2024. Zahynulo pri tom 16 ľudí a kritici tragédiu pripisujú korupcii a nekompetentnosti vlády, píše DPA.
Demonštrácie začali študenti a pedagogickí pracovníci univerzít, no odvtedy sa k nim pridali občania z celej krajiny. Hnutie už približne rok požaduje predčasné voľby.
Protest v Kraljeve sa konal v duchu sviatku svätého Víta. Turecká armáda porazila 28. júna 1389 kresťanské vojsko pod srbským velením na Kosovom poli, ktoré sa dnes nachádza v Kosove. Bitka predstavovala jednu z etáp osmanského postupu na stredovekom Balkáne. V meste vystúpilo pred davom aj niekoľko Srbov z Kosova. Uviedli, že neschopnosť a korupcia, ktorú vidia vo vláde v Belehrade, zhoršujú ich situáciu.
Bývalá srbská provincia Kosovo vyhlásila svoju nezávislosť v roku 2008. Predchádzala tomu vojna v rokoch 1998 až 1999, ktorá sa skončila po zásahu NATO pod vedením USA. Srbsko odtrhnutie Kosova neuznáva a napätie medzi oboma subjektmi odvtedy pretrváva. Nezávislosť Kosova tiež doposiaľ neuznáva päť členských krajín EÚ - Slovensko, Španielsko, Cyprus, Grécko a Rumunsko.