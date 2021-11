Tisíce ľudí v Taliansku demonštrovali proti covidovým opatreniam

Rím 13. novembra (TASR) - Tisíce obyvateľov Talianska demonštrovali v sobotu proti opatreniam vlády zameraným na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na talianske médiá.



Zhruba 4000 ľudí sa zhromaždilo v Miláne pri oblúku mieru Arco della Pace, uviedla tlačová agentúra ANSA. Na podujatí predniesol prejav Robert Kennedy Jr., synovec bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, ktorý je odporcom očkovania proti covidu. Platili tam prísne pravidlá - ministerstvo vnútra tento týždeň rozhodlo, že demonštrácie sa musia konať na jednom mieste, respektíve ich účastníci sa môžu pohybovať len po určitých trasách. Talianska vláda tiež avizovala, že povolené budú iba demonštrácie v sede, a to mimo centier miest.



Protestujúci okrem iného odmietajú takzvané zelené pasy, ktoré sú podmienkou vstupu na niektoré podujatia či do istých priestorov. Niektorí z nich sú i proti samotnej vakcinácii. Covid pasy, čiže doklady o očkovaní, negatívnom teste alebo prekonaní ochorenia, vláda premiéra Maria Draghiho v polovici októbra rozšírila i na pracoviská.



V metropole Rím sa zišlo približne 400 osôb v areáli starovekého štadiónu Circus Maximus. V severotalianskom meste Turín sa konal protestný pochod, ktorého účastníci skandovali heslá ako "Sloboda" či "Ľudia ako my sa nikdy nevzdajú".



V Terste, Miláne a ďalších talianskych mestách sa už štyri mesiace konajú pravidelné sobotňajšie protesty proti povinným covidpasom. Počas niektorých z nich došlo i k zrážkam s políciou.