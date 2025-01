Tisíce ľudí vítali nový rok, v Británii oslavám neprialo počasie

Londýn/Berlín/Viedeň/Praha 1. januára (TASR) — Státisíce ľudí privítali v noci na stredu v európskych metropolách príchod nového roka 2025. Informovali o tom svetové agentúry.



Približne 100.000 ľudí v britskom hlavnom meste Londýn oslavovalo prelom rokov za zvukov úderov zvona Big Ben a vo svetle veľkolepého ohňostroja odpáleného z vyhliadkového kolesa London Eye (Londýnske oko), ktorého prevádzku presne pred 25 rokmi na prelome tisícročí spustil vtedajší premiér Tony Blair. Pre technické problémy však trvalo ďalšie tri mesiace, kým sa túto turistickú atrakciu podarilo sfunkčniť. Teraz je jednou z dominánt mesta a je neodmysliteľnou súčasťou silvestrovského ohňostroja.



Na iných miestach Británie však tentoraz oslavám neprialo počasie. Meteorológovia vydali množstvo výstrah pred vetrom, dažďom a snežením. V škótskej metropole Edinburgh boli zrušené všetky vonkajšie podujatia i ohňostroj na tamojšom hrade. V Manchestri však ani silný dážď neodradil tisíce ľudí od sledovania ohňostroja v centre mesta, uviedla agentúra DPA.



Najväčšia silvestrovská párty v Nemecku sa tradične konala pri Brandenburskej bráne v Berlíne. Jej súčasťou boli okrem ohňostrojov aj vystúpenia raperky Shirin David a ďalších hviezd.



Silvestrovské oslavy si však v spolkovej krajine Sasko vyžiadali životy dvoch mužov vo veku 45 a 50 rokov, ktorí zomreli pri manipulovaní so zábavnou pyrotechnikou.



Lekári museli ošetriť aj viacero zranených. Zaznamenané boli i útoky zábavnou pyrotechnikou na poriadkové zložky. V Berlíne riešili počas silvestrovskej noci nečakaný problém, keď sa viaceré časti mesta ocitli pre prasknuté potrubie dočasne bez dodávok pitnej vody, informovala DPA.



Približne 800.000 návštevníkov oslavovalo príchod nového roka až do druhej hodiny ráno na tzv. Silvestrovskom chodníku v rakúskej metropole Viedeň, napísala agentúra APA. Oslavy, ktoré sa zaobišli bez závažných incidentov, sa konali za sprísnených bezpečnostných opatrení, aj keď podľa rakúskeho ministerstva vnútra neboli k dispozícii informácie o konkrétnej hrozbe.



Centrom silvestrovských osláv v Česku bola ako obvykle Praha. Ľudia oslavovali na Staromestskom námestí, iní sledovali ohňostroje pri Vltave. Záchranári krátko po polnoci oznámili, že ošetrili 25 pacientov, z ktorých štyria utrpeli zranenia v dôsledku používania pyrotechniky. Polícia pre veľký počet ľudí preventívne uzavrela Smetanovo nábrežie a nadväzujúcu Křižovnickú ulicu.



Do Prahy podľa odhadu organizácie Prague City Tourism zavítalo tento rok asi 100.000 turistov, vlani ich bolo 90.000. Na bezpečnosť v českých mestách v posledný deň roka a cez noc dohliadali tisíce policajtov, prioritou boli miesta s vysokou koncentráciou ľudí.



V Česku zasahovali hasiči za celý 31. december pri 485 udalostiach, z ktorých bolo 165 požiarov. Je to o necelých 100 udalostí viac ako v roku 2023 a o 40 percent viac požiarov, informovali na sieti X.