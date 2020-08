Tisíce ľudí vo Švédsku mali nesprávne výsledky testov na koronavírus

Štokholm 25. augusta (TASR) - Tisíce ľudí vo Švédsku dostali nesprávne výsledky testu na nový koronavírus. Spôsobili to nekvalitné testy vyrobené v Číne. Na utorňajšej tlačovej konferencii to uviedli švédski zdravotnícki predstavitelia, informovala agentúra DPA.



Až 3700 osôb dostalo pozitívne výsledky testu, napriek tomu, že koronavírusom v skutočnosti infikovaní neboli. Nesprávne výsledky sa týkajú najmä ľudí s miernymi príznakmi, ktorí boli testovaní pomocou domácich PCR testov v období od marca do augusta, uviedol švédsky úrad verejného zdravia.



Chyby odhalili dve miestne laboratóriá, ktoré analyzovali účinnosť PCR testov vyrobených v Číne. Tie zistili, že spomínané testy nedokážu rozlíšiť medzi vzorkami s nízkou koncentráciou koronavírusu a negatívnymi vzorkami.



Tieto testy jednoducho neboli dostatočne efektívne, konštatovali zdravotnícke orgány. Testy, ktoré vyrobila spoločnosť BGI Genomics, boli distribuované z Číny do celého sveta, upozorňuje agentúra AFP.



Úrad verejného zdravia dodal, že ľudia, ktorí dostali nesprávne výsledky, budú kontaktovaní tento týždeň, a Švédsko zároveň upraví štatistiky nakazených.



Švédsko zaznamenalo do utorka celkovo približne 86.900 nakazených a 5814 úmrtí na ochorenie COVID-19.