Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. október 2025Meniny má Maximilián
< sekcia Zahraničie

Tisíce ľudí vo Varšave pochodovali proti migrácii

.
Prívrženci strany Právo a spravodlivosť sa zúčastňujú na demonštrácii proti nelegálnej migrácii a dohode Mercosur vo Varšave v Poľsku v sobotu 11. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Kaczynski vyzýval Tuska na odchod a kritizoval, že krajina smeruje k úplnému zničeniu Poľska ako suverénneho štátu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 12. októbra (TASR) - V sobotu protestovalo v centre Varšavy približne 6000 ľudí proti nelegálnej imigrácii. Protestujúci tiež vyzývali na pád vlády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na agentúru PAP.

Zhromaždenie zorganizovala najväčšia poľská opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorú vedie Jaroslaw Kaczynski. PiS obviňuje proeurópsku vládu premiéra Donalda Tuska, že do krajiny vpúšťa príliš veľa migrantov.

Kaczynski vyzýval Tuska na odchod a kritizoval, že krajina smeruje k úplnému zničeniu Poľska ako suverénneho štátu.

Podľa miestnych médií bolo zhromaždenie na Zámockom námestí vo Varšave menšie, ako sa očakávalo. Tusk vo svojom príspevku na X napísal, že Kaczynského „veľký pochod“ sa zmenil na „fiasko“.

Prisľúbil, že v rámci EÚ nedôjde k prerozdeleniu utečencov do Poľska, ktoré už prijalo približne 1 milión ukrajinských utečencov. „To je dohodnuté,“ vyhlásil Tusk pár dní pred stretnutím ministrov spravodlivosti a vnútra EÚ, ktorí majú o tejto otázke rokovať.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Babie leto zatiaľ v nedohľadne. Príde vôbec?