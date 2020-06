Tisíce ľudí vo Veľkej Británii sa zúčastnili na nelegálnych večierkoch

Londýn 14. júna (TASR) - Tisíce ľudí porušili v noci na nedeľu vo Veľkej Británii zákaz zhromažďovania a zúčastnili sa na nepovolených tzv. rave večierkoch. Uviedla to agentúra AFP.



Na párty v meste Droylsden ležiacom v grófstve Veľký Manchester, na ktorú prišlo okolo 4000 ľudí, zomrel 20-ročný muž zrejme na predávkovanie drogami. Na podobnom podujatí v Carringtone sa zišlo približne 2000 ľudí.



Na týchto večierkoch došlo aj k trom útokom nožom, pri ktorých bol okrem iných vážne zranený 18-ročný mladík. Ďalšieho 25-ročného muža zatkli pre podozrenie z držby zbraní. Polícia tiež vyšetruje údajné znásilnenie 18-ročného dievčaťa. Niektorí účastníci večierkov hádzali na policajtov rôzne predmety a poškodili jedno policajné auto.



Zástupca šéfa policajného zboru Chris Sykes konanie týchto párty kritizoval. Podľa neho boli "jasným porušením zákona" a mali "tragické následky". Miestna labouristická poslankyňa Angela Raynerová uviedla, že ich účastníci "ohrozili svoj vlastný život a život svojich príbuzných". Podľa obmedzení platných v súvislosti s koronavírusovou pandémiou sa môže vonku, v parkoch alebo v súkromných záhradách stretnúť najviac šesť ľudí.



K sobotňajšej 18.00 h SELČ zaregistrovali vo Veľkej Británii 41.698 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19, čo predstavuje denný prírastok 36 prípadov. Vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva zverejnených v nedeľu. Do nedeľňajšej 10.00 h SELČ bolo v Británii pozitívne testovaných 295.889 ľudí.