Tisíce ľudí vyšli do ulíc Francúzska na protest proti krajnej pravici

Paríž 12. júna (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v sobotu do ulíc mnohých francúzskych miest na protest proti "útokom na ich slobody" a narastajúcemu politickému vplyvu krajnej pravice, ku ktorému podľa nich dochádza pred budúcoročnými prezidentskými voľbami. Informovala o tom agentúra AFP.



Na podujatiach konajúcich sa v približne 140 francúzskych mestách a obciach pod názvom Pochod slobody sa zúčastnili členovia vyše 100 ľavicovo orientovaných organizácií vrátane socialistov, komunistov, ekológov či odborárov.



Pochod bol pre ľavicu prvou príležitosťou vyjsť do ulíc po približne roku a pol, počas ktorého to nebolo možné z dôvodu reštrikcií zavedených pre pandémiu nového koronavírusu, uvádza AFP.



Organizátori tvrdia, že v Paríži vyšlo do ulíc približne 70.000 ľudí, zatiaľ čo v celom Francúzsku okolo 150.000.



Demonštranti protestovali proti legislatívnym zmenám, o ktorých tvrdia, že ich zbavujú základných slobôd. Odvolávali sa pritom napríklad na nový zákon, v súlade s ktorým je možné stíhať ľudí za zverejnenie záberov policajtov v službe; až po to, čo nazvali presakovaním myšlienok krajnej pravice do mainstreamovej politiky.



Myšlienky krajnej pravice "už viac nie sú monopolom krajne pravicových strán... ale vo veľkom prenikli aj do širšej politickej scény", povedal Benoit Hamon, ktorý bol v prezidentských voľbách z roku 2017 kandidátom socialistov.



Lídrovi krajnej ľavice Jeanovi-Lucovi Mélenchonovi hodili v Paríži do tváre múku, keď sa rozprával s novinármi. K incidentu došlo len niekoľko dní po tom, ako dostal prezident Emmanuel Macron facku v obci Tain-l'Hermitage na juhovýchode krajiny, keď sa zdravil s miestnymi obyvateľmi.