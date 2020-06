Tisíce ľudí vytvorili v Berlíne ľudskú reťaz na protest proti rasizmu

Berlín 14. júna (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v nedeľu do ulíc Berlína protestovať proti rasizmu a za sociálnu spravodlivosť. Vytvorili ľudskú reťaz, pričom však dodržiavali bezpečnostné rozstupy, informuje agentúra AFP.



Ľudia poslúchli výzvu protestného hnutia Unteilbar (Nedeliteľní) a demonštrovali aj v iných mestách ako napríklad v Lipsku či Hamburgu, a to napriek varovaniam pred búrkami vo viacerých častiach krajiny.



Ľudská reťaz, ktorú vytvorili v Berlíne, začínala pri Brandenburskej bráne, pokračovala okolo televíznej veže pri námestí Alexanderplatz a mala končiť v etnicky pestrej štvrti Neukölln.



Organizátori odhadovali, že na demonštrácii by sa mohlo zúčastniť okolo 5000 ľudí. Polícia uviedla, že je pripravená až na 20-tisícovú účasť.



Minulý týždeň sa v Berlíne na demonštrácii proti rasizmu, ktorú vyvolala nedávna smrť Afroameričana Georgea Floyda pri policajnom zásahu v USA, zišlo vyše 10.000 ľudí.



Tento týždeň však organizátori nemeckých protestov zverejnili na svojej webstránke širší súbor svojich požiadaviek vrátane lepších pracovných podmienok aj miezd pre všetkých vrátane migrantov, dostupnejšieho bývania či oživenia ekonomiky.



Ľudská reťaz v Berlíne bola rozdelená do viacerých sekcií, za ktoré pripadala zodpovednosť rôznym rôznymi skupinám - od politických strán ako Ľavica či Zelení až po rôzne skupiny občianskych aktivistov ako napríklad Omas gegen Rechts (Babičky proti pravici) či mládežníckeho klimatického hnutia Piatky za budúcnosť.



Organizátori, hnutie Unteilbar ľudí na svojej webstránke vyzvali, aby protestovali "zodpovednou formou" a zachovávali trojmetrové odstupy, čím sa minimalizuje riziko prenosu nového koronavírusu. Ľuďom v meste rozdávali pruhy pestrofarebnej pásky, pomocou ktorej vytvorili ľudskú reťaz bez toho, aby sa museli vzájomne držať za ruky.



"Musíme sa ostro vymedziť proti rasizmu, vylučovaniu (v spoločnosti) a diskriminácii. Cez víkend i v nadchádzajúcich týždňoch však zároveň musíme byť ohľaduplnými a navzájom sa o seba postarať," povedal ešte pred protestom denníku Tagesspiegel berlínsky starosta Michael Müller.