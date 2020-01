Tisíce ľudí vyzývali zahraničie na podporu prodemokratického hnutia

Hongkong 12. januára (TASR) - Viac než tisíc ľudí sa v nedeľu zúčastnilo na demonštrácii v Hongkongu, ktorej cieľom bolo získať podporu pre tamojšie prodemokratické hnutie od ľudí a vlád zahraničných krajín. Informovala o tom agentúra AP.



Zástupcovia spriatelených skupín aktivistov z Kanady, Európy a Taiwanu protestujúcich viedli heslami "Bojujme za slobodu!" a "Stojme pri Hongkongu".



Spíkri na demonštrácii oslavovali aj výsledky sobotňajších prezidentských volieb na Taiwane, kde bola do svojho druhého funkčného obdobia zvolená Cchaj Jing-wen z taiwanskej Demokratickej pokrokovej strany (DPP).



"Taiwanci ukázali, aké pokojné by to mohlo byť, keby sme mali demokraciu," povedal organizátor protestného zhromaždenia a dodal, že obyvatelia Taiwanu museli v predchádzajúcich desaťročiach tvrdo bojovať, aby dosiahli moc, ktorú v súčasnosti majú.



Protesty v Hongkongu sa začali v júni 2019, keď prodemokratickí demonštranti žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestných činov vydávať do pevninskej Číny.



Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na zásade "jedna krajina, dva systémy". Protestujúci požadujú aj to, aby správkyňa Hongkongu Carrie Lamová, ktorá čelí medzinárodnej kritike za prístup k demonštráciám a odmietanie podrobného vyšetrovania správ o policajnej brutalite voči protestujúcim, odstúpila zo svojej funkcie.