Tisíce ľudí žiadajú vyvodenie zodpovednosti za tragédiu v Novom Sade

Belehrad 12. novembra (TASR) - Tisíce demonštrantov sa v pondelok večer zhromaždili pred sídlo srbskej vlády a požadovali zadržanie osôb zodpovedných za nedávne zrútenie časti strechy na železničnej stanici v meste Nový Sad, pri ktorom zahynulo 14 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Opoziční aktivisti vyšli do ulíc Belehradu aj napriek dažďu. Vyjadrovali pritom svoju frustráciu z toho, že v súvislosti so zmienenou tragédiou nebol nikto zadržaný či vyšetrovaný, pričom z incidentu obviňovali nedbanlivosť a korupciu úradov. Žiadali aj odstúpenie srbského premiéra Miloša Vučeviča.



K nešťastiu v Novom Sade došlo 1. novembra, keď sa náhle zrútila časť strechy pri vchode do železničnej stanice, pričom zahynulo 14 ľudí, vrátane detí, a traja ďalší boli vážne zranení. Zmienenú stanicu v rekonštruovali v rokoch 2021 a 2022, pričom s menšími stavebnými prácami tam pokračovali až do júla tohto roka.



"Toto nebola nehoda... Zabila ich korupcia, zločin, nezverejnené zmluvy, nedbalosť a chamtivosť," povedal z pódia právnik Jovan Rajič. "Preto sme tu všetci, aby sme žiadali zodpovednosť a spravodlivosť," dodal.



Demonštranti plánovali odovzdať prezidentovi Aleksandrovi Vučičovi svoje požiadavky, vrátane demisie premiéra Miloša Vučeviča a starostu Nového Sadu Milana Djuriča.



Prezidentský palác bol však zamknutý a obohnaný políciou, preto vyhlásili, že svoje požiadavky vrátane zverejnenia tajných zmlúv o rekonštrukcii železničnej stanice odovzdajú parlamentu. Dodal, že ak ich požiadavkám nevyhovie, bude opozícia v parlamente iniciovať hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde.



V reakcii na nešťastie už minulý týždeň odstúpil srbský minister dopravy a výstavby Goran Vesič, protesty v krajine však aj napriek tomu pokračovali aj v ostatných dňoch, píše agentúra AFP.



V Novom Sade vyšlo v piatok do ulíc približne 20.000 ľudí. Demonštráciu však poznačili násilnosti, štrnásť ľudí zadržali pre obvinenia z útoku na tamojšiu radnicu, rozbíjania okien či hádzania zápalných predmetov.



Premiér Vučevič obvinil opozíciu zo "zneužívania tragédie" a tiež z toho, že chce v krajine "prevziať moc bez volieb". Zároveň avizoval, že v nadchádzajúcich dňoch dôjde k ďalšiemu vyvodeniu zodpovednosti, respektíve rezignáciám. "Čo sa stalo, je strašné a nemôžeme to len tak ignorovať. Je zrejmé, že došlo k zlyhaniam," dodal.