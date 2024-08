Tisíce ľudí zrušili výlety kvôli megazemetraseniu v Japonsku

Tokio 13. augusta (TASR) - Upozornenie na hrozbu bezprecedentne veľkého zemetrasenia v Japonsku viedlo v utorok k zrušeniu tisícov rezervácií v hoteloch v oblastiach označených ako vysoko rizikové, čo spôsobilo podnikateľom veľké problémy. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Japonská meteorologická agentúra minulý týždeň uviedla, že po štvrtkových otrasoch s magnitúdou 7,1 stupňa na juhu krajiny, ktoré si vyžiadali najmenej 15 zranených, je pravdepodobnejšie silné zemetrasenie.



Toto odporúčanie, prvé svojho druhu, však neznamená, že sa blíži obrovský otras, ale že riziko takejto udalosti sa zvýšilo – aj keď je stále nízke, uviedli úrady.



Varovanie sa vzťahuje na podmorskú Nankaiskú priehlbinu s dĺžkou 800 kilometrov, ktorá sa tiahne od mesta Šizuoka západne od Tokia až po južný cíp ostrova Kjúšu.



Podľa miestneho hotelového zväzu v západnej časti mesta Kóči, ktoré by malo byť najviac postihnuté, si od vydania výstrahy minulý týždeň zrušilo rezerváciu hotela najmenej 9400 ľudí.



Zrušenie letov v období od 9. do 18. augusta predstavuje stratu príjmov vo výške približne 948.000 dolárov, uviedol zástupca odborov Susumu Nišitani.



Varovanie sa zhoduje s každoročným japonským sviatkom obon, ktorý je pre podniky cestovného ruchu rušným obdobím, keď mnohí Japonci navštevujú svoje rodné mestá a vzdávajú úctu svojim predkom.



"Za normálnych okolností sú v tomto ročnom období všetky hotely a penzióny v našom meste plne obsadené," povedal Nišitani.



V susednom meste Macujama sa očakávajú ďalšie tisíce zrušených letov do kúpeľného strediska Dógo Onsen.



Miestne médiá informovali, že ak sa nezistia žiadne odchýlky v seizmickej aktivite, vo štvrtok tohto týždňa bude varovanie pred megazemetrasením zrušia.



"Dúfame, že po zrušení varovania začnú pribúdať nové rezervácie," povedal Nišitani.