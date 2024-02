Tisíce Maďarov protestujú po afére amnestie v pedofilnej kauze

Budapešť 16. februára (TASR) - Tisíce ľudí sa zhromaždili v piatok večer na budapeštianskom Námestí hrdinov na demonštrácii, ktorá je reakciou na prezidentskú amnestiu pre človeka zapleteného do pedofilnej kauzy a na politické súvislosti tohto škandálu. Protest zorganizovali na sociálnych sieťach influenceri, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa internetového vydania denníka Népszava sa na námestí zišlo zhruba 20.000 ľudí.



V úvodných prejavoch zaznelo, že cieľom zhromaždenie nie je povalenie vlády, ale poukázanie na chyby fungovania systému. Rečníci protestovali proti udeleniu amnestie násilníkom a vyjadrili solidaritu s obeťami pedofílie.



"Udalosti posledných dní nás podnietili k tomu, aby sme opustili online priestor spoločne. Je veľmi nesprávne, že maďarský verejný život pozostáva z podnecovania a nenávisti," uviedli organizátori protestu. Podľa nich bol pod zámienkou pápežskej návštevy prepustený muž, ktorý bol aktívnym sprostredkovateľom násilníka. "Bol prepustený (z väzenia) s prezidentskou milosťou, dostal morálny certifikát a kedykoľvek môže opäť pracovať s deťmi," upozornili pred protestným zhromaždením organizátori, ktorí vyzvali, aby účastníci neprišli so žiadnymi straníckymi vlajkami.



Hlavná iniciátorka demonštrácie, influencerka Edina Pottyondy, podčiarkla, že to, čo sa stalo, presahuje osobu a zodpovednosť prezidentky Katalin Novákovej a bývalej ministerky spravodlivosti Judit Vargovej. Obe odstúpili z funkcií, čím vyvodili svoju politickú zodpovednosť. "Najzraniteľnejšie deti s tragickým osudom sklamal štát, keď ich zveril do rúk násilníckeho riaditeľa ústavu," dodala Pottyondy.



Na zodpovednosť Orbánovho režimu poukázal verejne aj bývalý manžel Vargovej Péter Magyar, ktorý na protest proti praktikám vlády odstúpil z viacerých funkcií v štátnych podnikoch. Magyar minulú nedeľu v rozsiahlom rozhovore pre kanál Partizán na YouTube kritizujúci politický režim naznačil, že skutoční páchatelia zapletení do škandálu zneužívania detí nie sú verejne viditeľní. "Polovicu krajiny má v rukách zopár rodín, a to nie je správne," vyhlásil Magyar.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)