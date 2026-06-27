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Tisíce Maďarov sa zúčastnili na Pride, prvom od porážky Orbána
Dav zložený z prevažne mladých ľudí vyrazil od ikonickej budapeštianskej opery do centra mesta a odtiaľ cez Alžbetin most, pričom mával dúhovými vlajkami a vlajkami Európskej únie.
Autor TASR
Budapešť 27. júna (TASR) - Na sobotňajšom pochode Pride v maďarskej metropole Budapešť sa napriek rekordným horúčavám zúčastnilo viac než 10.000 ľudí, informovala agentúra Reuters. Agentúry AP a AFP odhadli počet zúčastnených na desiatky tisíc. Išlo o prvý takýto pochod zástupcov a podporovateľov LGBTQ+ komunity od aprílovej volebnej porážky bývalého premiéra Viktora Orbána, ktorého vláda ho vlani zakázala.
Dav zložený z prevažne mladých ľudí vyrazil od ikonickej budapeštianskej opery do centra mesta a odtiaľ cez Alžbetin most, pričom mával dúhovými vlajkami a vlajkami Európskej únie. Teploty v čase pochodu dosahovali v Budapešti najmenej 38 stupňov Celzia. Organizátori rozdávali účastníkom fľaše s vodou a mestský vodárenský podnik pozdĺž trasy otvoril fontány.
Orbán vlani označil budapeštiansky Pride za „odpudivú udalosť“ po tom, čo sa na zakázanom pochode zúčastnilo viac než 200.000 ľudí. Pochod organizovaný pod vedením opozičného primátora Gergelya Karácsonya prerástol do jedného z najväčších protestov proti vtedajšej vláde.
Bývalý kabinet počas 16 rokov pri moci zaviedol množstvo opatrení namierených proti LGBTQ+ komunite. Jedným z nich bolo aj schválenie novely zákona o zhromažďovaní a zmena ústavy, ktorá zakázala zhromaždenia propagujúce homosexualitu.
Nová maďarská vláda premiéra Pétera Magyara síce zákon z Orbánovej éry nezrušila, polícia tento rok pochod Pride povolila a zabezpečovala mu aj ochranu. Magyar na otázku maďarských médií ohľadom možnej zmeny legislatívy požiadal o trpezlivosť, napísala agentúra Reuters.
Účastníci sobotňajšieho pochodu oslovení agentúrami uviedli, že tento rok bola atmosféra uvoľnenejšia, čo pripísali politickej zmene.
„Kedysi tu panovalo veľké napätie. Teraz však vidím, že ľudia sú akosi šťastnejší, a je tu aj viac seniorov,“ povedala Luca Új, ktorú citovala agentúra AP a ktorá sa zúčastnila už na svojom treťom Pride.
Podobne sa vyjadril aj 60-ročný Balázs Moczar-Boor. „Nálada verejnosti sa naozaj zmenila,“ poznamenal podľa agentúry AFP s tým, že on a jeho partner uvažovali o odchode z Maďarska, keby bol Orbán zostal pri moci.
Ďalší však poukazovali tiež na to, že mimo Budapešti je miera prijatia LGBTQ+ ľudí stále nižšia.
Dav zložený z prevažne mladých ľudí vyrazil od ikonickej budapeštianskej opery do centra mesta a odtiaľ cez Alžbetin most, pričom mával dúhovými vlajkami a vlajkami Európskej únie. Teploty v čase pochodu dosahovali v Budapešti najmenej 38 stupňov Celzia. Organizátori rozdávali účastníkom fľaše s vodou a mestský vodárenský podnik pozdĺž trasy otvoril fontány.
Orbán vlani označil budapeštiansky Pride za „odpudivú udalosť“ po tom, čo sa na zakázanom pochode zúčastnilo viac než 200.000 ľudí. Pochod organizovaný pod vedením opozičného primátora Gergelya Karácsonya prerástol do jedného z najväčších protestov proti vtedajšej vláde.
Bývalý kabinet počas 16 rokov pri moci zaviedol množstvo opatrení namierených proti LGBTQ+ komunite. Jedným z nich bolo aj schválenie novely zákona o zhromažďovaní a zmena ústavy, ktorá zakázala zhromaždenia propagujúce homosexualitu.
Nová maďarská vláda premiéra Pétera Magyara síce zákon z Orbánovej éry nezrušila, polícia tento rok pochod Pride povolila a zabezpečovala mu aj ochranu. Magyar na otázku maďarských médií ohľadom možnej zmeny legislatívy požiadal o trpezlivosť, napísala agentúra Reuters.
Účastníci sobotňajšieho pochodu oslovení agentúrami uviedli, že tento rok bola atmosféra uvoľnenejšia, čo pripísali politickej zmene.
„Kedysi tu panovalo veľké napätie. Teraz však vidím, že ľudia sú akosi šťastnejší, a je tu aj viac seniorov,“ povedala Luca Új, ktorú citovala agentúra AP a ktorá sa zúčastnila už na svojom treťom Pride.
Podobne sa vyjadril aj 60-ročný Balázs Moczar-Boor. „Nálada verejnosti sa naozaj zmenila,“ poznamenal podľa agentúry AFP s tým, že on a jeho partner uvažovali o odchode z Maďarska, keby bol Orbán zostal pri moci.
Ďalší však poukazovali tiež na to, že mimo Budapešti je miera prijatia LGBTQ+ ľudí stále nižšia.