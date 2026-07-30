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Tisíce migrantov prenikli do enklávy Ceuta, úrady žiadajú pomoc
Španielske ministerstvo vnútra reagovalo, že zabezpečí ochranu obyvateľov a štátnej hranice.
Autor TASR
Ceuta 30. júla (TASR) - Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike. Miestne úrady v reakcii požiadali centrálnu vládu v Madride o vyhlásenie celoštátneho stavu núdze a nasadenie armády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Španielske ministerstvo vnútra reagovalo, že zabezpečí ochranu obyvateľov a štátnej hranice. Zároveň upozornilo, že podľa platných právnych predpisov nemožno vyhlásiť stav núdze iba na základe migračných tokov.
Vyhrotenie situácie na hranici medzi Španielskom a Marokom spôsobil nárast migrantov, ktorí sa do Ceuty pokúšajú dostať najmä po mori. Zábery z pláže Tarajal ukázali davy ľudí, prevažne Maročanov, ako prechádzajú cez pobrežné hrádze a bežia po pláži a priľahlých cestách bežia do Ceuty. Väčšinou to sú mladí muži, ale aj rodiny so ženami a deťmi. Niektorí podľa AP skandovali „Viva Espaa!“ (Nech žije Španielsko!).
Predseda španielskeho autonómneho mesta Ceuta Juan Jesús Vivas už v stredu upozornil, že prijímacie centrá pre migrantov sú preplnené a stovky ľudí musia spať na uliciach. Vyzval vládu v Madride, aby posilnila policajné zložky a nasadila armádu na hranici. Situácia pripomína migračnú krízu z mája 2021, keď do Ceuty počas dvoch dní preniklo viac ako 8000 migrantov, uviedla agentúra AP.
Ceuta a Melilla sú španielske enklávy na severe Afriky a dlhodobo tvoria citlivý bod vo vzťahoch medzi Španielskom a Marokom. Španielsko zároveň patrí medzi hlavné vstupné trasy migrantov do Európy.
Madrid uviedol, že jednotlivé úrady „koordinujú kroky s cieľom rýchlo a účinne reagovať na situáciu v Ceute“. Marocké úrady podľa vlády v Madride úzko spolupracujú so Španielskom a zabránili prechodu „mnohých ľudí“, ktorí sa pokúšali dostať cez hranicu.
Španielske ministerstvo vnútra reagovalo, že zabezpečí ochranu obyvateľov a štátnej hranice. Zároveň upozornilo, že podľa platných právnych predpisov nemožno vyhlásiť stav núdze iba na základe migračných tokov.
Vyhrotenie situácie na hranici medzi Španielskom a Marokom spôsobil nárast migrantov, ktorí sa do Ceuty pokúšajú dostať najmä po mori. Zábery z pláže Tarajal ukázali davy ľudí, prevažne Maročanov, ako prechádzajú cez pobrežné hrádze a bežia po pláži a priľahlých cestách bežia do Ceuty. Väčšinou to sú mladí muži, ale aj rodiny so ženami a deťmi. Niektorí podľa AP skandovali „Viva Espaa!“ (Nech žije Španielsko!).
Predseda španielskeho autonómneho mesta Ceuta Juan Jesús Vivas už v stredu upozornil, že prijímacie centrá pre migrantov sú preplnené a stovky ľudí musia spať na uliciach. Vyzval vládu v Madride, aby posilnila policajné zložky a nasadila armádu na hranici. Situácia pripomína migračnú krízu z mája 2021, keď do Ceuty počas dvoch dní preniklo viac ako 8000 migrantov, uviedla agentúra AP.
Ceuta a Melilla sú španielske enklávy na severe Afriky a dlhodobo tvoria citlivý bod vo vzťahoch medzi Španielskom a Marokom. Španielsko zároveň patrí medzi hlavné vstupné trasy migrantov do Európy.
Madrid uviedol, že jednotlivé úrady „koordinujú kroky s cieľom rýchlo a účinne reagovať na situáciu v Ceute“. Marocké úrady podľa vlády v Madride úzko spolupracujú so Španielskom a zabránili prechodu „mnohých ľudí“, ktorí sa pokúšali dostať cez hranicu.