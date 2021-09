Tisíce migrantov z Haiti sa utáborili pod mostom na juhu Texasu

Haitskí migranti pod provizórnym prístreškom pri hraniciach USA s Mexikom, piatok 17. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Del Rio 18. septembra (TASR) - Tisícky Haiťanov utekajúcich z krajiny postihnutej politickými nepokojmi a dvoma prírodnými katastrofami sa zhromaždili pod mostom a jeho okolí v malom americkom meste Del Rio na juhu štátu Texas pri hraniciach s Mexikom. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.Haiťania sa prebrodili pohraničnou riekou Rio Grande bez obmedzení, pričom voda im siahala až po kolená a niektorí rodičia niesli na pleciach malé deti. Keďže si nemohli kúpiť zásoby v Spojených štátoch, nakrátko sa vrátili späť do Mexika, kde si kúpili potraviny či kartón a v Del Riu sa dočasne utáborili pod mostom alebo v jeho blízkosti.Toto pohraničné mesto s 35.000 obyvateľmi zažíva v posledných mesiacoch značný prílev migrantov, všíma si AP.Haiťania tvorili v piatok prevažnú väčšinu zo zhruba 12.000 migrantov nachádzajúcich sa pod mostom, uviedol sudca okresu Val Verde Lewis Owens, do ktorého jurisdikcie patrí Del Rio. Niektoré rodiny sú pod mostom aj šesť dní.Migranti z Haiti smerujú vo veľkom počte do USA z Južnej Ameriky už niekoľko rokov, mnoho z nich opustilo túto karibskú krajinu po ničivom zemetrasení v roku 2010.V júli na Haiti zavraždili prezidenta Jovenela Moisa a v auguste krajinu postihlo zemetrasenie s magnitúdou 7,2 a následne silná búrka, pripomenula Reuters.Po príchode amerického prezidenta Joea Bidena do Bieleho domu, ktorý počas predvolebnej kampane avizoval humánnejšie zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl, došlo k prílevu nelegálnych migrantov smerujúcich do oblasti Mexika pri južných hraniciach Spojených štátov.