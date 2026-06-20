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TISÍCE MŔTVYCH:Vo vojne medzi Izraelom a Hizballáhom zomrelo 4057 ľudí
Libanonská civilná ochrana zase oznámila, že prebiehajúce izraelské útoky na okres Nabatíja na juhu krajiny si v sobotu vyžiadali už 16 obetí na životoch.
Autor TASR
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Bejrút 20. júna (TASR) - Izraelské útoky na Libanon si od 2. marca, kedy začala najnovšia vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh, vyžiadali 4057 mŕtvych, vrátane 135 zdravotníkov a záchranárov, a 12.121 zranených. V sobotu to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Boje v Libanone pokračujú aj napriek prímeriu, ktoré Izrael a Hizballáh uzavreli v piatok. Obe strany sa však už obvinili z jeho porušovania.
Militanti vyhlásil, že za porušenie prímeria nesie „plnú zodpovednosť“ Izrael, ktorého útoky zasiahli juh a východ Libanonu.
Prebiehajúce izraelské údery „už nie sú len porušením dohody o prímerí, ale predstavujú jasnú agresiu a pokračovanie vojny v každom slova zmysle. Plnú zodpovednosť preto nesie izraelská okupačná moc,“ skonštatoval Hizballáh vo svojom vyhlásení. Hnutie dodalo, že Izrael „nikdy nedodržiaval ustanovenia prímeria“.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí medzičasom zverejnilo rovnaké tvrdenia o militantoch. Armáda skôr v sobotu obvinila Hizballáh, že v priebehu noci „vypálil viac než 50 projektilov na izraelské sily v južnom Libanone“.
Libanonská civilná ochrana zase oznámila, že prebiehajúce izraelské útoky na okres Nabatíja na juhu krajiny si v sobotu vyžiadali už 16 obetí na životoch. Tamojšie médiá hlásili aj obete izraelských útokov na mesto Sidon. Libanonská armáda potvrdila smrť jedného vojaka.
Boje v Libanone pokračujú aj napriek prímeriu, ktoré Izrael a Hizballáh uzavreli v piatok. Obe strany sa však už obvinili z jeho porušovania.
Militanti vyhlásil, že za porušenie prímeria nesie „plnú zodpovednosť“ Izrael, ktorého útoky zasiahli juh a východ Libanonu.
Prebiehajúce izraelské údery „už nie sú len porušením dohody o prímerí, ale predstavujú jasnú agresiu a pokračovanie vojny v každom slova zmysle. Plnú zodpovednosť preto nesie izraelská okupačná moc,“ skonštatoval Hizballáh vo svojom vyhlásení. Hnutie dodalo, že Izrael „nikdy nedodržiaval ustanovenia prímeria“.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí medzičasom zverejnilo rovnaké tvrdenia o militantoch. Armáda skôr v sobotu obvinila Hizballáh, že v priebehu noci „vypálil viac než 50 projektilov na izraelské sily v južnom Libanone“.
Libanonská civilná ochrana zase oznámila, že prebiehajúce izraelské útoky na okres Nabatíja na juhu krajiny si v sobotu vyžiadali už 16 obetí na životoch. Tamojšie médiá hlásili aj obete izraelských útokov na mesto Sidon. Libanonská armáda potvrdila smrť jedného vojaka.