Tisíce Nemcov opäť demonštrovali proti pandemickým opatreniam

Berlín 1. februára (TASR) - Tisíce ľudí sa v pondelok večer znova zúčastnili vo viacerých mestách Nemecka na demonštráciách voči pandemickým obmedzeniam a plánovanému povinnému očkovaniu proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



V spolkovej krajine Durínsko protestovalo zhruba 25.000 ľudí na 86 rozličných zhromaždeniach. Voči 25 osobám boli vznesené trestné obvinenia, okrem iného za porušenie zákona o zhromažďovaní. Okrem odporcov opatrení zameraných na boj proti covidu sa zišli i ich podporovatelia - najvyššiu účasť mala protidemonštrácia v meste Jena, kam prišlo okolo 200 osôb.



V Meklenbursku-Predpomoransku protestovalo približne 9000 ľudí vo viac ako 20 mestách. Najvyššiu účasť, 1800 ľudí, malo podujatie vo Schwerine, hlavnom meste tejto spolkovej krajiny a tiež v Neubrandenburgu, kde sa zhromaždilo 1650 osôb. V centre Rostocku hádzali demonštranti petardy a polícia musela preto niekoľkokrát zasahovať, pričom zatkla viacero osôb.



V meste Pforzheim v Bádensku-Württembersku sa podľa údajov polície zišlo zhruba 5000 kritikov koronavírusovej politiky nemeckej vlády. Asi 500 ľudí vytvorilo ľudskú reťaz na znak súdržnosti počas pandémie covidu. Na pokojný protest do Lübecku prišlo približne 1300 ľudí.



Stovky ľudí sa zúčastnili za sprievodu zvukov píšťaliek a klaksónov na protestnom pochode v hlavnom meste Brandenburska Postupim. Polícia napočítala v troch okresoch v okolí metropoly Berlín dovedna vyše 2000 demonštrantov.



V saskom meste Bautzen vyšlo do ulíc asi 3000 osôb. Niekoľko stoviek ľudí sa pridalo k protestnému pochodu v Drážďanoch, pričom do cesty sa im podľa polície postavili desiatky protidemonštrantov. Protesty sa konali i v Sasku-Anhaltsku - najväčší z nich s účasťou 1700 osôb bol vo Wittenbergu.