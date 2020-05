Tisíce Nemcov opäť protestovali proti reštrikciám

Berlín/Halle 16. mája (TASR) - Tisíce Nemcov vyšli v sobotu do ulíc metropoly Berlín a ďalších nemeckých miest, aby protestovali proti obmedzujúcim opatreniam zavedeným v rámci boja proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Počas protestu vo východonemeckom meste Halle demonštranti verbálne zaútočili na člena štábu verejnoprávnej televízie ZDF. Ďalšiemu vyostreniu napätia zabránila polícia. Tím ZDF musel z protestu odísť pod policajnou ochranou. Incident sa zaobišiel bez zranení, napísala agentúra DPA.



V Nemecku si nový koronavírus vyžiadal menej obetí, než vo väčšine susedných krajín a niektoré opatrenia, ktoré počas pandémie zaviedla vláda kancelárky Angely Merkelovej, sa už medzičasom začali zmierňovať. Nespokojenci však napriek tomu vyšli do ulíc už druhý víkend za sebou.



V Berlíne a priľahlej spolkovej krajine Brandenbursko sa v sobotu konalo niekoľko protestov. Jeden z nich zorganizovala pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD). Jeho účastníci poukazovali na práva a slobody zakotvené v nemeckej ústave a niesli transparenty vyzývajúce Nemcov, aby sa nebáli.



Podobné demonštrácie boli na sobotu avizované aj v Stuttgarte, kde polícia očakávala účasť do 5000 ľudí. V tomto meste na juhozápade Nemecka sa demonštrovalo aj pred týždňom, pričom účastníci protestu vtedy nedodržiavali predpísané rozstupy a nemali na tvárach rúška.



V bavorskom Mníchove povolili úrady na sobotu protest s maximálnou účasťou 1000 osôb za podmienky dodržiavania bezpečnej vzdialenosti medzi ľuďmi.



Na sociálnych sieťach sa však voči týmto protestom zdvihla aj vlna kritiky. Mnohí užívatelia odsudzujú účastníkov demonštrácií ako "covidiotov" (podľa ochorenia COVID-19 vyvolávaného novým koronavírusom), ktorí svojimi zhromaždeniami môžu vyvolať druhú vlnu nákazy a spôsobiť tak opätovné sprísnenie reštrikcií.



Nemecké médiá naznačujú, že za dezinformačnou kampaňou, ktorá živí súčasné protesty v Nemecku, môže stáť Rusko.



Rôzne pravicové a nové zoskupenia a zástancovia konšpiračných teórií, ktorí obviňujú novinárov mainstreamových médií z nepravdivého a nevyváženého informovania o koronakríze. Merkelovej vláda podľa nich využíva súčasnú krízu na to, aby pripravila Nemcov o slobodu, prácu aj zdravie.



V Nemecku sa koronavírusom doposiaľ nakazilo vyše 173.000 ľudí a takmer 7900 zomrelo. Väčšina Nemcov je spokojná s tým, ako Merkelovej vláda rieši súčasnú krízu. Podľa stredajšieho prieskumu až 56 ľudí súhlasí so zavedenými reštriktívnymi opatreniami. Preferencie vládnych konervatívnych strán CDU/CSU aktuálne vzrástli na približne 40 percent.