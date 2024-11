Neúspešní žiadatelia o azyl dostali finančnú pomoc na odchod z Nemecka

Berlín 23. novembra (TASR) - Nemecko v tomto roku poskytlo finančnú pomoc 8263 ľuďom, ktorým úrady zamietli žiadosť o azyl alebo mali nízke vyhliadky na úspešné azylové konanie, pri ich dobrovoľnom odchode z krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Ľudia, ktorí do konca októbra opustili Nemecko, dostali finančnú podporu prostredníctvom príslušného programu financovania spolkovej vlády a vlád jednotlivých spolkových krajín.



Migranti bez finančných prostriedkov v Nemecku môžu prostredníctvom programu pre žiadateľov o azyl známeho ako REAG/GARP získať peniaze na letenky a autobusové lístky alebo lekársku pomoc.



Schválené finančné prostriedky na program predstavujú v tomto roku viac ako 8,2 milióna eur, píše DPA. Akú časť nákladov hradili federálna vláda a vlády jednotlivých štátov, nie je možné v súčasnosti špecifikovať. Dôvodom je, že Európska únia za určitých okolností hradí väčšinu nákladov na opustenie krajiny, pričom federálna vláda a vlády jednotlivých štátov musia uhradiť len päť percent nákladov. DPA dodáva, že deportácie sú zvyčajne výrazne nákladnejšie ako dobrovoľné.



"Mali by sme využiť každú príležitosť, aby sme presvedčili odmietnutých žiadateľov o azyl a iných cudzincov, ktorí musia opustiť krajinu, aby odišli," uviedol Leif-Erik Holm z krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (Afd). Tvrdí, že by to bolo lacnejšie ako poskytovanie plnej sociálnej podpory ľudom v krajine. Na tieto odchodové pomôcky dokonca existuje značná finančná podpora zo strany EÚ, dodal.