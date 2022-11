Tisíce osôb v Ríme žiadali mier na Ukrajine

Rím 5. novembra (TASR) - Desaťtisíce ľudí vyšli v sobotu do ulíc talianskeho hlavného mesta Rím, aby žiadali mier na Ukrajine. Taliansku vládu vyzývali, aby tejto krajine prestala posielať zbrane. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Nie vojne. Nie posielaniu zbraní," napísali na svoj banner niektorí účastníci. Na nenásilnom zhromaždení sa podľa rímskej polície zúčastnilo približne 30.000 ľudí.



"Zbrane boli poslané na začiatku z dôvodu, že to zabráni stupňovaniu konfliktu," povedal pre AFP jeden z demonštrantov Roberto Zanotto. Dodal však, že pod deviatich mesiacoch je vystupňovanie pozorovateľné a posielanie zbraní k ukončeniu vojny nepomáha.



Taliansko, ktoré je jednou zo zakladajúcich členských krajín NATO, podporuje Ukrajinu od začiatku ruskej invázie, vrátane dodávok zbraní, pripomína AFP. Nová premiérka Giorgia Meloniová uviedla, že sa to nezmení a vláda by mala čoskoro poslať ďalšie zbrane.



Niektorí predstavitelia, vrátane bývalého premiéra Giuseppeho Conteho, však podľa AFP tvrdia, že Taliansko by namiesto toho malo stupňovať úsilie v oblasti rokovaní.



Demonštrácia žiadajúca mier na Ukrajine sa v sobotu konala aj v Miláne, píšu talianske médiá.