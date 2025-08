Tisíce Palestínčanov protestovali v Predjordánsku proti vojne v Gaze

Ramalláh 3. augusta (TASR) - Tisíce Palestínčanov protestovali v nedeľu vo viacerých veľkých mestách okupovaného Predjordánska proti vojne v Pásme Gazy a proti zadržiavaniu Palestínčanov v izraelských väzniciach, píše TASR podľa agentúry AFP.



Jeden z najväčších protestných pochodov sa konal v Ramalláhu, sídle Palestínskej samosprávy, ležiacom severne od Jeruzalema. Stovky protestujúcich sa zhromaždili na tamojšom hlavnom námestí a mávali palestínskymi vlajkami. Mnohí niesli aj fotografie Palestínčanov, ktorých zabili izraelské sily alebo sú väznení, ako aj snímky zachytávajúce čoraz horšiu potravinovú krízu v Pásme Gazy.



Jedna z tamojších demonštrantiek AFP povedala, že jej syn schudol v izraelskom väzení približne desať kilogramov, má svrab a nedostáva lieky ani dostatok jedla.



AFP v tejto súvislosti uvádza, že od začiatku vojny v Gaze sa prudko zvýšil počet Palestínčanov zadržiavaných v izraelských väzniciach. V niektorých prípadoch sú tam za spáchanie násilných trestných činov, no ocitli sa tam aj pre zverejňovanie politických príspevkov na sociálnych sieťach, približuje palestínsky úrad, ktorý má na starosti zadržaných i bývalých väzňov.



Skupina demonštrantov v Ramalláhu sa obliekla do masiek kostier a v rukách držala bábiky, čím chcela podľa AFP odkázať na dosah vojny v Gaze na tamojšie deti, ktorým podvýživa hrozí najviac.



Obdobné protesty sa v nedeľu konali aj v ďalších veľkých mestách na Západnom brehu Jordánu, napríklad v Nábuluse či Hebrone. AFP približuje, že mnohí zamestnancov tamojšej samosprávy dokonca dostali v práci voľno, aby sa na nich mohli zúčastniť, keďže nedeľa je tam pracovným dňom.



Izrael po spustení ofenzívy výrazne obmedzil prístup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, ktorú pritom rozsiahlo blokoval aj predtým. Organizácia Spojených národov, ako aj iné humanitárne skupiny, aktivisti a analytici zároveň tvrdia, že aj malú pomoc, ktorú do tejto enklávy vpúšťa sprevádzajú chaotické okolnosti vrátane násilnosti či jej rozkrádania.