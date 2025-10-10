< sekcia Zahraničie
Tisíce Palestínčanov sa po začiatku prímeria začali vracať domov
Takmer všetci z 2,2 milióna obyvateľov Pásma Gazy boli v dôsledku vojny vysídlení, a to v mnohých prípadoch aj niekoľkokrát.
Autor TASR
Gaza 10. októbra (TASR) - Tisíce Palestínčanov sa v piatok po začiatku prímeria v Pásme Gazy začali presúvať z juhu smerom na sever palestínskej enklávy do svojich domovov, z ktorých väčšina je po dvoch rokoch vojny úplne zničená. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Takmer všetci z 2,2 milióna obyvateľov Pásma Gazy boli v dôsledku vojny vysídlení, a to v mnohých prípadoch aj niekoľkokrát. Palestínčania sa v piatok začali vracať z mesta Chán Júnis do severnejších oblastí, aby zistili, čo zostalo z ich domovov po dvoch rokoch bombardovania, ktoré si vyžiadalo viac ako 67.000 obetí na životoch a vyše 100.000 zranených.
Talianske ministerstvo obrany oznámilo, že 14. októbra misia Európskej únie pre pomoc na hraniciach v Rafahu (EUBAM Rafah) znovu otvorí peší priechod na hraniciach medzi Gazou a Egyptom.
Na územie palestínskej enklávy by podľa dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov tiež mala začať prúdiť humanitárna pomoc. Takmer celá tamojšia populácia je totiž vystavená extrémnej potravinovej kríze, pričom v meste Gaza v auguste vyhlásili hladomor. Izrael od marca tohto roka 11 týždňov úplne blokoval prísun humanitárnej pomoci do Gazy, za čo si vyslúžil kritiku medzinárodného spoločenstva. Podľa armádneho rozhlasu Izrael povolí vstup 600 kamiónov s humanitárnou pomoc denne, čo približne zodpovedá úrovni pred touto vojnou.
Napriek oslavám prímeria sa však mnoho Palestínčanov obáva o svoju budúcnosť, keďže intenzívne boje okrem iného zničili ich domovy. Pre niektorých obyvateľov tejto pobrežnej enklávy však bola aj samotná možnosť vrátiť sa aspoň k pozostatkom svojich domovov dostatočná, informuje Reuters. „Samozrejme, že žiadne domy už nie sú, boli zničené. Ale sme šťastní, že sa môžeme aspoň vrátiť tam, kde naše domy stáli, aj keby to mali byť len trosky,“ povedal jeden z vysídlených Palestínčanov.
Podľa denníka The Guardian mnoho Palestínčanov mieri do mesta Gaza. Zábery zobrazujú obrovské davy na pobrežnej ceste, ktorá bola ešte pred niekoľkými dňami pre navrátilcov uzavretá.
