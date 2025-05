Tisíce Palestínčanov vyrabovali sklad OSN v Pásme Gazy

Gaza 29. mája (TASR) - Davy ľudí v stredu vyrabovali sklad OSN v meste Dajr al-Balah vo vojnou zničenom Pásme Gazy, kde Izrael viac ako dva mesiace blokoval prísun humanitárnej pomoci a v súčasnosti púšťa cez hraničné priechody len obmedzený počet kamiónov s pomocou. Svetový potravinový program (WFP) tvrdí, že pri vniknutí do skladu zrejme zahynuli dve osoby, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Na záberoch zverejnených AFP sú zachytené davy Palestínčanov, ako vnikajú do skladu WFP a berú krabice a vrecia s potravinami, pričom bolo počuť výstrely.



WFP vo svojom vyhlásení na sieti X uviedol, že „davy hladujúcich ľudí vnikli do skladu WFP“ v Dajr al-Balah, kde hľadali potravinové zásoby, ktoré boli pripravené na distribúciu. „Počiatočné správy naznačujú, že pri tragickej udalosti zahynuli dvaja ľudia a niekoľko ďalších bolo zranených,“ tvrdí WFP a dodal, že naďalej prešetruje podrobnosti incidentu.



Izrael od 2. marca blokoval prísun všetkej humanitárnej pomoci do Gazy. Po medzinárodnom tlaku začal minulý týždeň vpúšťať nákladné autá s pomocou do tejto palestínskej enklávy.



„Humanitárne potreby sa vymkli spod kontroly po 80 dňoch úplnej blokády všetkej potravinovej pomoci a inej pomoci do Gazy,“ vyhlásil WFP.



Intenzívna kritika je v súčasnosti podľa AFP namierená na Spojenými štátmi podporovanú Humanitárnu nadáciu pre Pásmo Gazy (GHF), ktorá obchádza dlhodobý systém distribúcie pomoci vedený OSN na tomto území. OSN v stredu odsúdila skupinu po tom, čo pri chaotickej distribúcii pomoci v utorok utrpelo zranenia 47 ľudí, keď tisíce Palestínčanov vtrhli na miesto distribúcie pomoci GHF.



Nemenovaný palestínsky zdroj uviedol, že pri utorkovom incidente zahynula najmenej jedna osoba. Izraelská armáda v stredu reagovala na tvrdenia OSN a oznámila, že jej vojaci nestrieľali na civilistov v distribučnom stredisku humanitárnej pomoci v Pásme Gazy.



„WFP naliehavo vyzýva na bezpečný, nerušený prístup humanitárnej pomoci, ktorý umožní okamžité riadené rozdeľovanie potravín po celej Gaze,“ uviedla organizácia vo vyhlásení.