Tisíce Poliakov demonštrovali na podporu sudcov

Varšava 1. decembra (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v nedeľu do ulíc Varšavy a ďalších poľských miest, aby vyjadrili podporu sudcom, ktorí sú podľa kritikov vystavení politickému tlaku a zastrašovaniu zo strany vlády. Informovala o tom agentúra AP.



Najväčšia demonštrácia sa konala pred varšavským sídlom ministerstva spravodlivosti. Koľko mala účastníkov však polícia neuviedla. Zhromaždenia na podporu sudcov prebehli podľa správ poľských médií v minimálne 105 mestách vrátane Gdanska a Krakova.



Medzi demonštrantami vo Varšave bol aj sudca Pawel Juszczyszyn, ktorého prípad bol impulzom pre nedeľňajšie protesty. Juszczyszynovi tento týždeň pozastavili výkon funkcie po tom, ako kritizoval zásahy vládnej strany do justície.



"My sudcovia sa nesmieme báť. Nesmieme podľahnúť nátlaku, pretože bez slobodných súdov nebudú slobodní občania a Poľsko nebude právny štát," vyhlásil Juszczyszyn počas protestu.



K účasti na nedeľňajších protestoch vyzvala podľa agentúry Reuters aj laureátka Nobelovej ceny za literatúru za rok 2018, poľská spisovateľka Olga Tokarczuková. "Vyjadrujem solidaritu so sudcami, na ktorých je vyvíjaný nátlak, a povzbudzujem vás, aby ste prišli na demonštrácie na ich obranu," napísala na Twitteri.



Poľská pravicovo-konzervatívna vládna garnitúra sa od svojho nástupu k moci v roku 2015 dostáva do sporov s EÚ. Obavy Bruselu okrem iného vzbudzujú reformy justície, ktoré podľa kritikov oslabujú nezávislosť súdov. Vládna strana Právo a spravodlivosť reformy obhajuje potrebou zvýšenia efektívnosti súdnych orgánov a ich očistenia od sudcov z komunistickej éry.