Tisíce Poliakov protestovali proti kontroverznému mediálnemu zákonu

Na archívnej snímke z 28. júna 2020 poľský prezident Andrzej Duda. Foto: TASR/AP

Varšava 20. decembra (TASR) – Tisíce ľudí protestovali v nedeľu večer v Poľsku proti novému spornému mediálnemu zákonu, ktorý môže podľa kritikov obmedziť slobodu tlače v krajine.Vo Varšave sa demonštranti zišli pred prezidentským palácom. Niesli plagáty s heslami akoči. Žiadali tiež prezidenta Andrzeja Dudu, aby návrh zákona schválený parlamentom nepodpísal.Protesty sa konali aj v iných mestách ako Gdansk, Štetín, Poznaň a Krakov. Presné počty účastníkov polícia ani organizátori neuviedli, informovala agentúra DPA.K davu zhromaždenému vo Varšave sa prihovorili novinári a opoziční politici vrátane bývalého predsedu Európskej rady a šéfa najväčšej opozičnej strany Občianska platforma Donalda Tuska.citovala Tuska agentúra AFP.Novelu mediálneho zákona prijal v lete poľský Sejm, aby ho následne horná komora parlamentu, Senát, s tesnou prevahou opozície v septembri odmietla. Poslanci dolnej komory tento piatok o zákone prekvapivo znova hlasovali a opätovne ho schválili.Na rade je teraz prezident Duda, ktorý je spriaznený s vládnucou konzervatívnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS). Duda v lete avizoval, že návrh zákona bude vetovať z obáv o slobodu podnikania a prejavu a tiež o vzťahy so zahraničnými partnermi, predovšetkým USA. V piatok však povedal, že ho ešte musí preskúmať, napísala agentúra AP.Kritici vidia v novelizácii mediálneho zákona pokus pravicovo-populistickej vlády umlčať spravodajskú stanicu TVN24 s americkými vlastníkmi za jej kritické reportáže.Podľa navrhovanej novely subjekty vlastniace médiá v Poľsku nesmú byť závislé od spoločností či osôb registrovaných mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS). Ak by zákon nadobudol účinnosť, americká spoločnosť Discovery by bola nútená predať svoj väčšinový podiel v TVN, jednej z najväčších poľských súkromných televíznych sietí. TVN24 je jej spravodajský kanál.Spojené štáty v reakcii na piatkové hlasovanie poľského Sejmu vyjadrilinad týmto zákonom. Predtým už varovali, že môže negatívne ovplyvniť slobodu tlače i podnikateľské prostredie pre zahraničných investorov v Poľsku.Poľský vládny kabinet tvrdí, že novela zákona ochráni poľské mediálne prostredie pred zahraničnými potenciálne nepriateľskými aktérmi, ako je Rusko.TVN spustila v nedeľu online petíciu s výzvou, aby Duda návrh zákona vetoval. Do večera ju podpísali dva milióny ľudí, približuje AP.píše sa v petícii.