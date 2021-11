Tisíce policajtov protestovali v Madride proti zmene zákona

Madrid 27. novembra (TASR) - Desaťtisíce španielskych policajtov a ich podporovateľov vyšli v sobotu do ulíc hlavného mesta Madrid, aby protestovali proti navrhovanej reforme bezpečnostného zákona, o ktorej tvrdia, že im bude brániť pri výkone povolania. Informovala o tom agentúra Reuters.



Organizátori tvrdia, že sa na demonštrácii zúčastnilo 150.000 ľudí, zatiaľ čo vláda hovorí o 20.000 účastníkoch. K protestnému pochodu sa pridali aj politici z troch hlavných konzervatívnych a pravicových strán.



Bezpečnostný zákon z roku 2015 umožňuje pokutovať mediálne organizácie za šírenie nepovolených záberov policajtov, prísne obmedzuje demonštrácie a delikventom ukladá vysoké pokuty. Podľa kritikov, ktorí ho označujú za "náhubkový zákon", však porušuje právo na demonštrácie a obmedzuje aj právo na slobodu prejavu.



Španielska ľavicová vláda navrhuje, aby bola legislatíva pozmenená tak, že fotografovanie či nahrávanie policajtov na demonštráciách už nebude považované za závažný priestupok.



V súlade s navrhovanými zmenami by mali policajti na protestoch tiež zasahovať menej zraňujúcimi prostriedkami. Viacero ľudí totiž v minulosti utrpelo na demonštráciách vážne zranenia po tom, čo ich policajti trafili gumovými projektilmi.



Vláda tiež navrhuje, aby sa zo šiestich hodín na dve skrátila dĺžka doby, ktorú smú policajti ponechať vo väzbe zadržaných demonštrantov. Zároveň chce, aby sa výtržníkom na protestoch udeľovali pokuty úmerné voči tomu, koľko zarábajú.



"Mali by buď ponechať súčasný zákon tak, ako je, alebo ho zlepšiť pre policajtov a občanov," povedala agentúre Reuters Vanessa Gonzálezová, policajtka slúžiaca v španielskej Občianskej garde (Guardia Civil). "Proti reforme zákona existuje silný odpor. Je proti našej polícii, a to nedovolíme," pridal sa aj Iván Espinosa de los Monteros z krajne pravicovej strany VOX.



Hovorkyňa španielskej krajne ľavicovej aliancie strán Unidas Podemos, Isabel Serra Sánchezová, zase uvedený zákon kritizovala na zhromaždení v provincii Kantábria na severe Španielska, pričom uviedla, že "španielskej demokracii veľmi uškodil".



Na zmenu tohto kontroverzného zákona vyzývala Španielsko aj ľudskoprávna organizácia Amnesty International, či úrad tamojšieho ombudsmana, uvádza agentúra AP.