Francúzski poľovníci protestovali proti zákazu tradičného lovu vtákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Mont-de-Marsan 18. septembra (TASR) - Tisíce poľovníkov vyšli v sobotu do ulíc viacerých miest vo Francúzsku na obranu "vidieckych hodnôt" a tradičného lovu vtákov, ktorý najvyšší správny súd v krajine zakázal.Ako informovala agentúra AFP, Štátna rada v auguste - v súlade so smernicou EÚ z roku 2009 - zakázala tradičné poľovnícke techniky obľúbené na juhozápade Francúzska a v iných častiach krajiny, ako je napríklad lov so sieťami alebo vtáčími klietkami. Predchádzal tomu v júni zákaz lovu vtákov za pomoci lepidlových pascí na vetvách stromov.Európska únia (EÚ) pred prijatím tohto rozhodnutia pohrozila Francúzsku právnymi krokmi na úrovni EÚ v prípade, ak budú lovci naďalej využívať túto metódu.Podľa BBC má Francúzsko v rámci Európy nezvyčajné postavenie, keďže stále využíva lepidlo najmä na lov drozdov. Tento postup je obmedzený na päť regiónov v okolí Marseille a Nice.Aktivisti však uvádzajú, že vo Francúzsku ročne v dôsledku používania neselektívnych loveckých techník, ako sú lepidlové pasce a siete, uhynie 150.000 vtákov, to všetko v čase, keď je populácia vtákov v Európe na ústupe.Myriam, manželka lovca a fanúšika býčích zápasov, však pre AFP uviedla, že chce "tieto tradície" odovzdať mladším generáciám, lebo "to nie je len lov, je to spôsob života".Iní ľudia sa zasadzovali za to, aby vláda v Paríži nechala "vidiečanov na pokoji".Ako poznamenala AFP, francúzska vláda zvažuje opätovné schválenie niektorých z tradičných spôsobov poľovačiek, čo vyvoláva zdesenie ekologických aktivistov. Tí majú podozrenie, že ide o snahu vlády získať si sympatie voličov pred voľbami, ktoré sa uskutočnia na budúci rok.Vo Francúzsku je asi 1,2 milióna poľovníkov a spolu s ich priaznivcami a rodinami by to mohlo predstavovať skupinu asi päť miliónov voličov.