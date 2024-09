Tisíce poľských firiem sa plánujú zapojiť do obnovy Ukrajiny po skonče

Varšava 22. septembra (TASR) - Do ekonomickej obnovy Ukrajiny po skončení vojny s Ruskom sa zatiaľ prihlásilo viac ako 3000 poľských firiem. Pre agentúru PAP to povedal Pawel Kowal, splnomocnenec poľskej vlády pre obnovu Ukrajiny, informuje TASR.



"Nie sú to vždy veľké firmy, ale sú veľmi agilné a efektívne a potrebujú financovanie projektov," povedal Kowal. "Vidím, že je veľký záujem o oblasti, ako je výcvik a energetika. Videl som tiež značný záujem o medicínske oblasti, najmä tie, ktoré sa týkajú protéz a všetkého, čo súvisí s dôsledkami vojny," vysvetlil.



Poľsko má šancu stať sa kľúčovým logistickým uzlom pri obnove Ukrajiny. V tejto súvislosti OSN a Poľsko podpísali dohodu o vytvorení Úradu OSN pre projektové služby (UNOPS) vo Varšave s pobočkou v meste Rzeszow, asi 100 kilometrov od hraníc s Ukrajinou.



"Sme pripravení," sľúbil Kowal. "Predpokladám, že termíny budú dodržané a do konca roka privítame UNOPS, a že začneme školenia pre podniky, aby boli pripravené podávať konkrétne žiadosti pre konkrétne objednávky," dodal.