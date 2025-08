Tisíce propalestínskych demonštrantov pochodovali cez most v Sydney

Sydney 3. augusta (TASR) - Tisíce propalestínskych demonštrantov pochodovali v nedeľu cez most v austrálskom Sydney na protest proti izraelskej vojenskej ofenzíve v Pásme Gazy a upozorňovali na hroznú situáciu v tejto palestínskej enkláve. TASR o tom píše podľa agentúry DPA citujúcej z austrálskych médií.



Tamojšia polícia odhadla účasť na 25.000. Demonštrantov ešte pred pochodom upozornila, že zakročí v prípade akýchkoľvek násilností. Žiadne incidenty však bezprostredne z miesta nehlásili.



Na pochod cez most Sydney Harbour Bridge prišli tisíce ľudí aj napriek silnému dažďu a vetru, uviedla austrálska tlačová agentúra AAP. Na protestnej akcii sa zúčastnili aj viacerí politici, mnohí z nich z vládnucej Austrálskej strany práce (ALP). Prišiel tiež zakladateľ WikiLeaks Julian Assange.



Proti pochodu sa vyslovil Chris Minns, predseda regionálnej vlády najľudnatejšieho austrálskeho štátu Nový Južný Wales, v ktorom leží aj Sydney. Obával sa totiž, že by toto najväčšie austrálske mesto mohol protest uvrhnúť do chaosu.



Na pochode sa naopak zúčastnil bývalý austrálsky minister zahraničných vecí Bob Carr. Austrálčania si podľa jeho slov želajú, aby vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua prestala s humanitárnou blokádou Pásma Gazy a ukončila zabíjanie i hladovanie obyvateľov tejto palestínskej enklávy.



Vojnu v palestínskej enkláve rozpútal útok teroristických kománd napojených na palestínske militantné hnutie Hamas z októbra 2023. Ich vpád si v Izraeli vyžiadal smrť 1219 ľudí, prevažne civilistov. Militanti zároveň zajali a do Gazy z Izraela odvliekli desiatky rukojemníkov, z ktorých zhruba 50 stále zadržiavajú, hoci o mnohých z nich sa izraelské úrady domnievajú, že už nie sú nažive.



Izraelská armáda po zmienenom útoku spustila rozsiahlu ofenzívu v Pásme Gazy, pri ktorej prišlo o život už vyše 60.000 ľudí, väčšinou civilistov, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva na tomto území spravovanom Hamasom, ktoré OSN považuje za spoľahlivé.