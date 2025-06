Tisíce protestujúcich v Bulharsku žiadali referendum o prijatí eura

Sofia 29. júna (TASR) - V Bulharsku sa v sobotu konali demonštrácie proti prijatiu eura. Odporcovia žiadali vyhlásenie referenda o vstupe do eurozóny, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Tisíce protestujúcich sa zhromaždili v Sofii, aby vyjadrili svoj nesúhlas s plánom vlády na prijatie eura a požadovali referendum o novej mene. Bulharsko dostalo vo štvrtok od lídrov Európskej únie zelenú pre zavedenie eura ako spoločnej meny od 1. januára 2026.



Na čele demonštrácií boli občianske združenia a nacionalistické a proruské politické strany, známi odporcovia eura, píše AP. Na rečníckom pódiu visel veľký transparent so slovami - „Boj za bulharského leva je posledným bojom za Bulharsko“. Organizátori vyhlásili, že po skončení zhromaždenia si postavia na námestí stanový tábor.



„Niekto iný bude rozhodovať o tom, ako použijeme naše peniaze, bulharský rozpočet bude schvaľovať Európska centrálna banka (ECB),“ tvrdil demonštrantom líder proruskej strany Obroda Kostadin Kostadinov. „Je to protištátny prevrat, je to vlastizrada,“ uvádzal.



Podľa Kostadinova sa k protestu údajne pripojili aj poslanci zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Litvy a Rumunska, uvádza AP.



Pred demonštráciou strana Obroda predložila v parlamente návrh na hlasovanie o vyslovení nedôvery súčasnej vláde. Obvinila ju, že neprijala potrebné reformy na obnovenie stability verejných financií a že sa snaží násilne prijať euro. Parlament bude o návrhu hlasovať na budúci týždeň, no očakáva sa, že proeurópska vládna koalícia to ustojí, doplnila AP.