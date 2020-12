Tisíce protestujúcich v Moldavsku žiadali predčasné parlamentné voľby

Kišiňov 6. decembra (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v nedeľu v Moldavsku do ulíc a žiadali predčasné parlamentné voľby. Na nové hlasovanie predtým vyzvala aj novozvolená proeurópska prezidentka Maia Sanduová. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Zbavme sa zlodejov! Zbavme sa korupcie!" skandovali protestujúci v hlavnom meste Kišiňov. Mnohí z nich boli podporovateľmi rôznych opozičných strán, napísali miestne médiá.



Ruské médiá priniesli správy, že na zhromaždení skandovali ľudia aj protiruské heslá.



Sanduová (48) sa stala prvou zvolenou prezidentkou Moldavska 15. novembra, keď vo voľbách dostala 57,7 percenta hlasov.



Novozvolená prezidentka na zhromaždení žiadala predčasné parlamentné voľby - v nádeji, že v parlamente zasadne prozápadná väčšina.



Dodala, že "koalícia zlodejov a gangstrov" musí skončiť. Myslela tým parlament, ktorý ovládajú podporovatelia proruského odchádzajúceho prezidenta Igora Dodona. Ten musí úrad uvoľniť do 23. decembra.



Ekonómka Sanduová, ktorá študovala v Spojených štátoch, sa zaviazala, že skoncuje s korupciou a presadí očistu a reformy justície. Moldavsko totiž trápi chudoba a politické škandály. Patrí k najchudobnejším krajinám v Európe.



Sanduová pripustila vplyv Ruska v bývalej sovietskej republike, a preto vyhlásila, že je otvorená rozhovorom s Moskvou a chce sa vyhnúť rozdeleniu krajiny na polovice.



Bývalá sovietska republika Moldavsko s 3,5 miliónmi obyvateľov prešla v posledných rokoch niekoľkými politickými krízami. Krajina je rozdelená medzi prívržencov Európskej únie a tých, ktorí preferujú užšie vzťahy s Ruskom. Sanduová počas predvolebnej kampane prisľúbila, že posunie krajinu vpred na ceste k integrácii do EÚ.