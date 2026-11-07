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TISÍCE RODÍN V OHROZENÍ: Záplavy zasiahli desaťtisíce stanov v Gaze
Palestínske úrady uvádzajú, že od začiatku izraelskej vojenskej operácie v Pásme Gazy zahynulo viac ako 74.000 ľudí.
Autor TASR
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Gaza 7. novembra (TASR) - V dôsledku silných dážďov bolo v palestínskom Pásme Gazy za posledných 12 hodín zaplavených najmenej 70.000 stanov, v ktorých žijú Palestínčania vysídlení počas vojny s Izraelom. Voda prenikla do provizórnych prístreškov, premočila matrace a prikrývky a niektoré stany poškodila. Oznámili to v sobotu miestne úrady, informuje agentúra Reuters.
Podľa vládneho mediálneho úradu v Pásme Gazy, ktorý je pod kontrolou islamistického hnutia Hamas, si záplavy vyžiadali aj zranených. Obete na životoch zatiaľ nehlásili.
Miestny úrad civilnej obrany uviedol, že od obyvateľov prijal 1500 tiesňových volaní. V dôsledku dažďov sa zrútili aj tri opustené domy, nikto však neutrpel zranenia.
V jednom z táborov v meste Gaza sa obyvatelia snažili zachrániť svoje provizórne príbytky: niektorí spevňovali ich okraje pieskom, aby zabránili prenikaniu vody, ďalší vynášali deti zo zaplavených stanov.
Miestne samosprávy a záchranné zložky upozornili, že pre nedostatok paliva a poškodenú techniku nedokážu zvládnuť následky nepriaznivého počasia. Podľa predstaviteľov palestínskych úradov Izrael počas vojny proti Hamasu zničil stovky vozidiel vrátane buldozérov a techniky potrebnej na odčerpávanie vody.
Vojna pripravila o domovy väčšinu z viac ako dvoch miliónov obyvateľov Pásma Gazy. Veľké časti územia sú zničené a väčšina obyvateľov v súčasnosti žije v stanových táboroch.
Hamas v súvislosti s následkami nepriaznivého počasia obvinil Izrael, že bráni dovozu stanov, prístreškov a stavebného materiálu do Pásma Gazy.
Izraelský vojenský úrad podriadený ministerstvu obrany, ktorý riadi civilné záležitosti a koordinuje humanitárnu pomoc v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu (COGAT), sa k týmto obvineniam bezprostredne nevyjadril. V piatok však uviedol, že v spolupráci s medzinárodnými organizáciami zintenzívnil prípravy na očakávané dažde a opatrenia na zlepšenie hygienických podmienok.
Do Pásma Gazy tento týždeň prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) dopravili ďalšie štyri cisternové vozidlá na odčerpávanie odpadových vôd. Pripojili sa k ôsmim vozidlám dodaným v priebehu uplynulého mesiaca. Pomáhať majú pri čerpaní odpadových vôd, odvoze odpadu a opravách vodovodnej a kanalizačnej siete.
Obnova Pásma Gazy, s ktorou počítala dohoda o prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi, zatiaľ výraznejšie nepokročila. Rokovania o odzbrojení Hamasu a stiahnutí izraelských jednotiek sa dosiaľ neskončili dohodou. Izrael v súčasnosti ovláda približne dve tretiny územia, pričom obyvateľom nariadil odísť z oblastí pod svojou kontrolou.
Palestínske úrady uvádzajú, že od začiatku izraelskej vojenskej operácie v Pásme Gazy zahynulo viac ako 74.000 ľudí. Izrael spustil svoju ofenzívu po útoku kománd Hamasu a ďalších palestínskych ozbrojencov na juh Izraela. K tomuto útoku došlo 7. októbra 2023. Zahynulo pri ňom približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov.
Podľa vládneho mediálneho úradu v Pásme Gazy, ktorý je pod kontrolou islamistického hnutia Hamas, si záplavy vyžiadali aj zranených. Obete na životoch zatiaľ nehlásili.
Miestny úrad civilnej obrany uviedol, že od obyvateľov prijal 1500 tiesňových volaní. V dôsledku dažďov sa zrútili aj tri opustené domy, nikto však neutrpel zranenia.
V jednom z táborov v meste Gaza sa obyvatelia snažili zachrániť svoje provizórne príbytky: niektorí spevňovali ich okraje pieskom, aby zabránili prenikaniu vody, ďalší vynášali deti zo zaplavených stanov.
Miestne samosprávy a záchranné zložky upozornili, že pre nedostatok paliva a poškodenú techniku nedokážu zvládnuť následky nepriaznivého počasia. Podľa predstaviteľov palestínskych úradov Izrael počas vojny proti Hamasu zničil stovky vozidiel vrátane buldozérov a techniky potrebnej na odčerpávanie vody.
Vojna pripravila o domovy väčšinu z viac ako dvoch miliónov obyvateľov Pásma Gazy. Veľké časti územia sú zničené a väčšina obyvateľov v súčasnosti žije v stanových táboroch.
Hamas v súvislosti s následkami nepriaznivého počasia obvinil Izrael, že bráni dovozu stanov, prístreškov a stavebného materiálu do Pásma Gazy.
Izraelský vojenský úrad podriadený ministerstvu obrany, ktorý riadi civilné záležitosti a koordinuje humanitárnu pomoc v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu (COGAT), sa k týmto obvineniam bezprostredne nevyjadril. V piatok však uviedol, že v spolupráci s medzinárodnými organizáciami zintenzívnil prípravy na očakávané dažde a opatrenia na zlepšenie hygienických podmienok.
Do Pásma Gazy tento týždeň prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) dopravili ďalšie štyri cisternové vozidlá na odčerpávanie odpadových vôd. Pripojili sa k ôsmim vozidlám dodaným v priebehu uplynulého mesiaca. Pomáhať majú pri čerpaní odpadových vôd, odvoze odpadu a opravách vodovodnej a kanalizačnej siete.
Obnova Pásma Gazy, s ktorou počítala dohoda o prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi, zatiaľ výraznejšie nepokročila. Rokovania o odzbrojení Hamasu a stiahnutí izraelských jednotiek sa dosiaľ neskončili dohodou. Izrael v súčasnosti ovláda približne dve tretiny územia, pričom obyvateľom nariadil odísť z oblastí pod svojou kontrolou.
Palestínske úrady uvádzajú, že od začiatku izraelskej vojenskej operácie v Pásme Gazy zahynulo viac ako 74.000 ľudí. Izrael spustil svoju ofenzívu po útoku kománd Hamasu a ďalších palestínskych ozbrojencov na juh Izraela. K tomuto útoku došlo 7. októbra 2023. Zahynulo pri ňom približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov.