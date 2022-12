Tisíce ruských turistov si užívajú dovolenku na venezuelskom ostrove

Caracas 7. decembra (TASR) - Tisíce ruských turistov sa v snahe obísť medzinárodné cestovné reštrikcie a užiť si slnečnú dovolenku uchýlili na venezuelský ostrov Isla de Margarita, kde našli priateľské prijatie, informuje v stredu agentúra AFP.



Vážne vnútropolitické a ekonomické problémy, ktoré Venezuelu sužujú už dlhé roky, odrádzajú väčšinu zahraničných turistov. Mnoho západných krajín preto svojich obyvateľov pred cestou do tejto juhoamerickej krajiny varuje. Pre tisícky Rusov túžiacich po slnečnej dovolenke v zahraničí bez vízových a ďalším cestovných obmedzení kvôli invázii na Ukrajine sa však Venezuela stala ideálnou destináciou.



Venezuelský prezident Nicolás Maduro vníma cestovný ruch ako nástroj na revitalizáciu ekonomiky. Po rokoch hyperinflácie sa totiž objavujú letmé známky oživenia. S Ruskom podpísal dohodu, ktorá do konca aktuálneho roka umožní príchod 100.000 ruských turistov.



AFP uvádza, že za ostatné dva mesiace využilo nové priame letecké spojenie medzi Moskvou a venezuelským Isla de Margarita približne 3000 ruských dovolenkárov.



Letecké spojenie sa obnovilo 2. októbra, po sedemmesačnej odmlke pre vojnu na Ukrajine. Trasy letov sa museli zmeniť, aby sa vyhli vzdušnému priestoru krajín, ktoré zaviedli voči Rusku sankcie.



Štrnásťhodinový let z Moskvy a pobyt na venezuelskom ostrove zároveň mnoho Rusov vníma ako cenovo dostupnú dovolenku. Jeden z ruských dovolenkárov AFP povedal, že za let a 12-dňový pobyt na ostrove zaplatil asi 3300 eur.



Ruských dovolenkárov po pristátí na ostrove vítajú nápisy v ruštine a čaká ich organizovaný program zahŕňajúci napríklad prehliadku ostrova. K dispozícii majú ruskojazyčných tlmočníkov a sprievodcov, pričom hotel bez nich neopúšťajú.