Tisíce školákov v Nemecku protestovali proti vojenskej službe
Autor TASR
Berlín 8. mája (TASR) - Tisícky školákov protestovali v piatok v Nemecku proti možnému obnoveniu povinnej vojenskej služby. Zhromaždenia a demonštrácie sa konali v desiatkach miest pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
V Berlíne sa na „Školskom štrajku proti povinnej vojenskej službe“ zúčastnilo podľa polície asi 1200 študentov, ktorí pochodovali od Brandenburskej brány k sídlu Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelára Friedricha Merza. Niesli transparenty „Vzdelanie namiesto bômb“ či „Berlín namiesto frontu“. Organizátori uviedli, že účastníkov bolo 5000.
V severonemeckom Hamburgu vyšlo podľa usporiadateľov do ulíc okolo 6000 ľudí, polícia uvádza asi 2300 demonštrantov.
Nešlo o prvé protesty proti vojenskej službe v krajine. V marci sa zhruba 50.000 mladých ľudí zúčastnilo na "školskom štrajku" proti povinnej službe akékoľvek druhu v asi 150 mestách po Nemecku.
Nemecko obnovilo program dobrovoľnej vojenskej služby vlani v snahe zvýšiť stav armády v reakcii na vojnu Ruska na Ukrajine, ako aj nové ciele NATO.
Zákon s účinnosťou od 1. januára tohto roka zavádza povinné odvody pre mladých mužov narodených po roku 2008. Zámerom je získať dobrovoľníkov, no ak nebudú splnené náborové ciele, parlament môže rozhodnúť o opätovnej povinnej vojenskej službe.
