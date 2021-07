Tisíce sudcov vyzvali na implementáciu rozhodnutí európskeho súdu

Varšava 29. júla (TASR) - Tisíce sudcov a prokurátorov vyzvali poľské štátne a justičné orgány na implementáciu rozhodnutí európskeho súdu v spore okolo reforiem poľského súdnictva. Požadovali pritom okamžité pozastavenie činnosti spornej disciplinárnej komory Najvyššieho súdu, informovala v stredu agentúra AP.



Súdny dvor EÚ minulý týždeň rozhodol, že disciplinárne konania voči poľským sudcom sú v rozpore s európskou legislatívou a podkopáva nezávislosť tamojšej justície. Vyzval preto na okamžité pozastavenie činnosti disciplinárnej komory a zmenu príslušnej legislatívy.



Varšava však toto aj predchádzajúce rozhodnutia Súdneho dvora EÚ týkajúce sa poľského súdnictva ignorovala a odmietla splniť ním nariadené predbežné opatrenia. Tvrdí pritom, že reformy justície sú výhradne v kompetencii poľských orgánov.



Európska komisia (EK) varovala Poľsko, že ak neuvedie do praxe verdikty Súdneho dvora EÚ, hrozia mu finančné sankcie.



Pod výzvu na implementáciu rozhodnutí európskeho súdu sa podpísalo už minimálne 3500 poľských sudcov a prokurátorov, uviedol poľský nezávislý spravodajský web OKO.press. Medzi signatármi sú súčasní aj bývalí sudcovia.



"Apelujeme na všetky štátne orgány, aby plne implementovali rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie... vrátane okamžitého zastavenia fungovania Disciplinárnej komory Najvyššieho súdu," píše sa vo výzve. Ak sa tak nestane, bude to podľa signatárov znamenať porušenie legislatívy EÚ, ale bude to aj v rozpore s poľskou ústavou.



Poľský Ústavný súd minulý týždeň odmietol predbežné opatrenia európskeho súdu, ktoré zahŕňali aj pozastavenie činnosti disciplinárneho senátu. Poľský premiér Mateusz Moravieczki, ako aj provládna predsedníčka Najvyššieho súdu Malgorzata Manowska nevylúčili, že by mohlo dôjsť k prehodnoteniu činnosti spornej disciplinárnej komory. Tá má v súčasnosti právomoc dohliadať na činnosť poľských sudcov, rušiť ich imunitu, znižovať im platy a začať voči nim disciplinárne konania.



Varšava a Brusel vedú spor o reformy poľského súdnictva už niekoľko rokov. Podľa EK poľské zásahy do justície podkopávajú zásady právneho štátu.