Tisíce Ukrajincov si behom v Kyjeve pripomenulo padlých vo vojne

Kyjev 30. októbra (TASR) - Približne 2000 Ukrajincov sa v nedeľu v Kyjeve zúčastnilo na jednokilometrovom behu venovanom spomienke na ľudí, ktorí prišli o život vo vojne s Ruskom. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry AP.



Každý z účastníkov venoval svoj beh nejakej osobe, blízkemu či známemu, ktorý počas ruskej invázie prišiel o život, bol zranený alebo padol do zajatia. Ich mená mali bežci na tričkách namiesto poradového čísla.



Organizátori nazvali podujatie najdlhším maratónom na svete, keďže "žiadne preteky ešte netrvali tak dlho, ako už Ukrajina bojuje za svoju slobodu". Mnohí z divákov, čakajúcich v cieli na bežcov, plakali.



Na podujatie sa zaregistrovalo celkovo približne 13.000 bežcov z celého sveta. Bežať mohli účastníci symbolicky aj na inom mieste na svete, a to akúkoľvek vzdialenosť, pričom boli vyzvaní, aby o svojom behu informovali na sociálnych sieťach.



Do Kyjeva zároveň na preteky prišli aj Ukrajinci z iných miest. Niektorí, ktorí vo vojne utrpeli zranenia, beh symbolicky odkráčali. Zúčastnili sa ľudia na vozíčkoch či chodiaci pre zranenia o barlách.



Preteky usporiadala Nova Pošta, najvýznamnejšia ukrajinská súkromná doručovateľská spoločnosť, a to s cieľom jednak si pripomenúť a oceniť padlých Ukrajincov, ale aj získať finančné prostriedky na posilnenie ukrajinského systému protivzdušnej obrany.