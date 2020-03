Tisíce Ukrajincov strávili hodiny v radoch na poľských hraniciach

Varšava 27. marca (TASR) - Tisícky Ukrajincov vracajúcich sa do svojej vlasti uviazli v piatok na celé hodiny v dlhých radoch, ktoré sa vytvorili pred priechodmi na ukrajinsko-poľských hraniciach. Informovala o tom televízia BBC.



Ukrajinci sa domov zo zahraničia húfne vracajú po tom, ako ich prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer oznámil, že po polnoci 27. marca zatvorí Ukrajina svoje hranice, a to aj pre svojich občanov, ktorí sa do tohto termínu do vlasti nevrátia. K takémuto opatreniu Kyjev pristúpil v rámci boja proti šíreniu koronavírusu.



Poľská agentúra PAP, odvolávajúca sa na vyjadrenie poľskej pohraničnej stráže, informovala, že pri priechode Korczowa-Krakovec čakalo v piatok popoludní vyše 3000 Ukrajincov, ktorí k hraniciam prišli pešo, keďže nevlastnia nijaký dopravný prostriedok.



Podľa poľskej pohraničnej stráže odišlo už vo štvrtok z Poľska približne 4000 Ukrajincov.



Mnohí Ukrajinci pracujú v Poľsku v sektore služieb, ktorý je teraz v dôsledku pandémie koronavírusu z veľkej časti paralyzovaný. K hromadnému odchodu Ukrajincov z Poľska však podľa BBC zjavne prispelo práve rozhodnutie Kyjeva zatvoriť po polnoci hranice.



Poľsko uzavrelo ešte 15. marca svoje hranice pre cudzincov. Všetci Poliaci, ktorí do vlasti prišli po uvedenom termíne, sa zároveň museli podrobiť 14-dňovej domácej karanténe.