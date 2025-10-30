< sekcia Zahraničie
Tisíce ultraortodoxných židov protestovali proti vojenskej službe
Autor TASR
Jeruzalem 30. októbra (TASR) - Tisíce ultraordoxných židov sa vo štvrtok zhromaždili v Jeruzaleme, kde protestovali proti povinnej vojenskej službe. Zahynul pri tom aj jeden 15-ročný mladík, keď spadol z rozostavanej výškovej budovy, na ktorú predtým vyliezol s niekoľkými ďalšími demonštrantmi. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, DPA a portálu The Times of Israel.
Množstvo mužov z ultraortodoxnej komunity vyšlo do ulíc Jeruzalema, pričom mnohí niesli transparenty so sloganmi odsudzujúcimi povinnú vojenskú službu. Na protesty dozerali stovky policajtov, ktorí dočasne uzavreli diaľnicu medzi Jeruzalemom a Tel Avivom.
Podľa DPA je nariadenie o povinnej službe ultraortodoxných Izraelčanov v armáde testom izraelskej spoločnosti, ako aj stability vládnej koalície premiéra Benjamina Netanjahua.
V Izraeli je povinná vojenská služba - pre mužov v trvaní 32 mesiacov, pre ženy 24 mesiacov. Ultraortodoxní muži, ktorí študujú v ješivách, však môžu požiadať o odklad alebo výnimku, v niektorých prípadoch aj na celý život.
Tento systém vyvoláva v časti izraelskej spoločnosti silný odpor i pocit nespravodlivosti. Právny rámec, ktorý túto výnimku umožňoval, bol v minulosti opakovane napadnutý a zrušený Najvyšším súdom. V praxi však stále funguje systém dočasných výnimiek, ktoré vláda predlžuje alebo sa ich snaží novými zákonmi zakotviť.
Ministri z ultraortodoxných koaličných strán Šas a Zjednotený judaizmus Tóry pre spory ohľadom povinnej služby v júli podali demisiu, i keď vládnu koalíciu neopustili. Požadujú, aby bola výnimka pre ultraordoxných židov zakotvená v legislatíve, inak z koalície odídu.
