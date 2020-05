Tisíce utečencov v Grécku stratia prístup k bezplatnému ubytovaniu

Atény 29. mája (TASR) - Tisíce utečencov v pevninskom Grécku stratia prístup k bezplatnému ubytovaniu v dôsledku plánov tamojšej vlády, ktorá chce presunúť žiadateľov o azyl z preplnených táborov na gréckych ostrovoch do ubytovacích zariadení na pevnine. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie gréckej vlády.



Viac než 11.200 ľudí postupne od budúceho pondelka vysťahujú zo štátom dotovaných bytov, hotelov a kempov na pevnine, uviedlo grécke ministerstvo pre migráciu. "Týmto spôsobom sa na pevnine zaistia tisíce ubytovacích kapacít pre žiadateľov o azyl, čo okamžite odľahčí ostrovy," uviedlo ministerstvo.



Vysťahovaní utečenci si majú následne ubytovanie nájsť sami, uviedli grécki predstavitelia s tým, že budú mať rovnaké práva ako občania Grécka.



Cieľom vlády je znížiť počet ľudí v preplnených táboroch na ostrovoch v blízkosti Turecka, kde žije v súčasnosti viac než 32.500 ľudí, čo je päťnásobne viac, než bola ich pôvodná zamýšľaná kapacita. Nedostatočné hygienické a bezpečnostné podmienky v týchto táboroch opakovane kritizovali viaceré ľudskoprávne skupiny.



"Rozumiem obavám, avšak nemôžeme mať 10.000 ľudí (v subvencovaných ubytovacích zariadeniach) šesť mesiacov, rok, zatiaľ čo iní spia pod stromami," povedal pre televíznu stanicu TV ERT predstaviteľ ministerstva pre migráciu Manos Logothetis.



Utečencov úrady presúvajú z dotovaných ubytovní v pravidelných intervaloch už viac ako rok, poznamenalo ministerstvo. "Systém (pohostinnosti) sa nemôže rozširovať donekonečna," povedal Logothetis s tým, že "štát musí určiť limit, červenú líniu".



Maloletí bez sprievodu, rodiny s chorými členmi či ženy vo vysokom štádiu tehotenstva dostanú tri mesiace navyše na to, aby si stihli zabezpečiť nové bývanie, dodalo ministerstvo.



Ako povedal minister pre migráciu Notis Mitarachi, tento proces sa mal spustiť už v apríli, no pre pandémiu nového koronavírusu sa musel odložiť na neskôr.