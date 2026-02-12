Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tisíce Venezuelčanov demonštrovali za slobodu

Na snímke protest vo Venezuele. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Caracas 12. februára (TASR) - Tisíce Venezuelčanov vo štvrtok demonštrovali za prepustenie zvyšných politických väzňov a obnovenie dodržiavania ľudských práv v krajine. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

„Nebojíme sa,“ skandovali demonštranti v uliciach Caracasu počas prvého väčšieho opozičného protestu od začiatku januára, keď americké špeciálne jednotky zajali prezidenta Nicolása Madura.

Opozičnú demonštráciu zvolali študentské organizácie. V hlavnom meste sa v rovnakom čase konala aj demonštrácia na podporu vlády dočasnej prezidentky Delcy Rodriguezovej.

Venezuelský parlament v súčasnosti zároveň rokuje o návrhu zákona o všeobecnej amnestii pre politických väzňov. Jedným z pokrikov na proteste bolo napríklad aj „nie jedného či dvoch, ale všetkých“.

Rodriguezová vo štvrtok opätovne vyhlásila, že Maduro zostáva prezidentom Venezuely. „Môžem vám povedať, že prezident Nicolás Maduro je legitímnym prezidentom,“ uviedla dočasná prezidentka v rozhovore pre americkú televíziu NBC odvysielanom vo štvrtok.
