Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026Meniny má Veronika
< sekcia Zahraničie

Tisíce Venezuelčanov v uliciach Caracasu žiadalo prepustenie Madura

.
Prívrženci vlády požadujú prepustenie bývalého prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky Cilie Floresovej, mesiac po tom, čo ich americké jednotky zajali v Caracasu vo Venezuele, v utorok 3. februára 2026. Foto: TASR/AP

Spojené štáty počas vojenskej operácie začiatkom januára zadržali venezuelského prezidenta a previezli ho z Caracasu pred súd do New Yorku.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Caracas 4. februára (TASR) - Tisíce ľudí v utorok pochodovalo v Caracase a žiadalo prepustenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého americké špeciálne jednotky v januári zajali a odviezli z krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Venezuela potrebuje Nicolása,“ kričal dav ľudí presne mesiac po zajatí Madura a jeho manželky Cilie Floresovej. Niekoľko demonštrantov držalo fotografie prezidenta a jeho manželky či mávalo venezuelskými vlajkami.

Tento pochod zvolala vláda a tiahol sa niekoľko stoviek metrov, pričom ho sprevádzali nákladné autá, z ktorých sa ozývala hudba.

Dosiahli sme hlboké antiimperialistické uvedomenie,“ uviedol prezidentov syn a poslanec Nicolás Maduro Guerra.

Pred týmto pochodom pochodovali ulicami hlavného mesta stovky študentov univerzít a príbuzní politických väzňov, ktorí vyzvali na rýchle schválenie zákona o amnestiách, ktorý sľúbila dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová.

Rodriguezová, ktorá sa ujala úradu po zadržaní Madura, v piatok oznámila návrh zákona, ktorý by mohol viesť k prepusteniu stoviek väzňov vrátane lídrov opozície, novinárov a aktivistov zadržiavaných z politických dôvodov.

Predstaviteľ opozície tvrdí, že prvú diskusiu o amnestiách očakáva vo štvrtok.

Spojené štáty počas vojenskej operácie začiatkom januára zadržali venezuelského prezidenta a previezli ho z Caracasu pred súd do New Yorku. Venezuelský prezident a jeho manželka čelia viacerým obvineniam vrátane narkoterorizmu. Maduro pred newyorským súdom dva dni po zadržaní vyhlásil, že je nevinný.
.

Neprehliadnite

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel