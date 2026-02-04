< sekcia Zahraničie
Tisíce Venezuelčanov v uliciach Caracasu žiadalo prepustenie Madura
Spojené štáty počas vojenskej operácie začiatkom januára zadržali venezuelského prezidenta a previezli ho z Caracasu pred súd do New Yorku.
Autor TASR
Caracas 4. februára (TASR) - Tisíce ľudí v utorok pochodovalo v Caracase a žiadalo prepustenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého americké špeciálne jednotky v januári zajali a odviezli z krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Venezuela potrebuje Nicolása,“ kričal dav ľudí presne mesiac po zajatí Madura a jeho manželky Cilie Floresovej. Niekoľko demonštrantov držalo fotografie prezidenta a jeho manželky či mávalo venezuelskými vlajkami.
Tento pochod zvolala vláda a tiahol sa niekoľko stoviek metrov, pričom ho sprevádzali nákladné autá, z ktorých sa ozývala hudba.
„Dosiahli sme hlboké antiimperialistické uvedomenie,“ uviedol prezidentov syn a poslanec Nicolás Maduro Guerra.
Pred týmto pochodom pochodovali ulicami hlavného mesta stovky študentov univerzít a príbuzní politických väzňov, ktorí vyzvali na rýchle schválenie zákona o amnestiách, ktorý sľúbila dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová.
Rodriguezová, ktorá sa ujala úradu po zadržaní Madura, v piatok oznámila návrh zákona, ktorý by mohol viesť k prepusteniu stoviek väzňov vrátane lídrov opozície, novinárov a aktivistov zadržiavaných z politických dôvodov.
Predstaviteľ opozície tvrdí, že prvú diskusiu o amnestiách očakáva vo štvrtok.
Spojené štáty počas vojenskej operácie začiatkom januára zadržali venezuelského prezidenta a previezli ho z Caracasu pred súd do New Yorku. Venezuelský prezident a jeho manželka čelia viacerým obvineniam vrátane narkoterorizmu. Maduro pred newyorským súdom dva dni po zadržaní vyhlásil, že je nevinný.
