Ukrajinskí vojaci sú na operácii s cieľom destabilizovať Rusko

Kyjev 11. augusta (TASR) - Tisíce ukrajinských vojakov sa zúčastňujú na operácii, ktorej cieľom je destabilizovať Rusko tým, že ukážu jeho slabiny, uviedol v sobotu neskoro večer vysoký ukrajinský bezpečnostný predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Sme v ofenzíve. Cieľom je roztiahnuť pozície nepriateľa, spôsobiť mu čo najväčšie straty a destabilizovať situáciu v Rusku, keďže nie je schopné chrániť svoju vlastnú hranicu," povedal.



Rusko v oblasti od utorka vedie intenzívne boje s ukrajinskými vojakmi, ktorým sa na niektorých miestach podarilo preniknúť až 20 kilometrov do hĺbky ruského územia. Ide o najväčší útok Ukrajiny na ruské územie od začiatku vojny v roku 2022.



Ruská armáda tvrdila, že Ukrajina do operácie nasadila okolo 1000 vojakov. Ukrajinský predstaviteľ však povedal, že na bojoch sa zúčastňuje "oveľa viac" vojakov, pričom uviedol, že ich počet sa pohybuje v tisícoch.



Operácia podľa neho výrazne pozdvihla morálku ukrajinskej armády, krajiny a spoločnosti a naznačila, že Rusi majú problém s koordináciou a prípravou na akciu.



Uviedol však, že boje na východe Ukrajiny boli doteraz len málo ovplyvnené a tlak ruskej armády pokračuje. Znížila sa však intenzita ruských útokov.



Ukrajinské jednotky podľa jeho tvrdenia budú na ruskom území rešpektovať medzinárodné právo a nemajú v pláne anektovať oblasti, ktoré v súčasnosti ovládajú. "Neexistuje žiadna myšlienka anexie...Konáme v prísnom súlade s medzinárodným právom," povedal ukrajinský predstaviteľ a zároveň zaručil, že ukrajinská armáda nebude spôsobovať problémy v oblasti jadrovej bezpečnosti.



Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi v piatok v súvislosti s bojmi v Kurskej oblasti, kde sa nachádza jadrová elektráreň, vyzval Rusko a Ukrajinu, aby zachovali maximálnu zdržanlivosť a zabránili tak jadrovej havárii.



V piatok ruské úrady vyhlásili v Kurskej oblasti mimoriadnu situáciu. V sobotu Rusko spustilo protiteroristickú operáciu, ktorá ruským bezpečnostným zložkám prideľuje dodatočné právomoci. Do oblasti navyše Rusko nasadilo ďalšie jednotky a vybavenie vrátane tankov, raketometov a leteckých jednotiek, aby zastavilo postupujúce ukrajinské jednotky.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po niekoľkých dňoch mlčania o tejto operácii v sobotu oznámil, že Kyjev "tlačí vojnu na územie agresora".