Tisíce waleských nacionalistov prišli na pochod za nezávislosť

Líder strany Plaid Cymru Adam Price napísal tento týždeň už skôr Johnsonovi otvorený list so slovami, že Wales bude jednou z prvých obetí brexitu bez dohody.

Londýn 28. júla (TASR) - Tisíce waleských nacionalistov sa v sobotu zapojili do "pochodu za nezávislosť" v meste Caernarfon na severe Walesu a vyhlásili, že Británia smeruje za vlády nového konzervatívneho premiéra Borisa Johnsona "ku katastrofickému brexitu bez dohody".



"To je deň! Neuveriteľných 8000 občanov pochodovalo v Caernarfone, aby prejavili podporu nezávislosti Walesu a lepšej budúcnosti pre všetkých našich občanov," napísal na Twitteri po akcii hlavný organizátor, waleská nacionalistická strana Plaid Cymru (Strana Walesu).



"Budúcnosť je dosiahnuteľná, ale musíme na nej pracovať," uviedla strana, ktorú citovala tlačová agentúra DPA.



Mnohí ľudia pochodujúci mestom skandovali heslá za nezávislosť, niesli pútače a vlajky, spievali vlastenecké waleské piesne.



Jeden z organizátorov Gwion Hallam už skôr povedal, že pochod bude oslavou.



"Ale je to vážna oslava, pretože my Walesania sme už znechutení tým, že o našej budúcnosti rozhodujú iní," vysvetlil Hallam vo videu zverejnenom na webovej stránke North Wales Live.



"Cítiť novú sebadôveru, odvahu, novú energiu, po celom Walese... Sme pripravení na nezávislosť," dodal Hallam.



Členka strany Plaid Cymru v britskom parlamente, Liz Savilleová Robertsová, uviedla, že Johnson zaplnil svoj nový kabinet "najväčšími pravičiarmi a najtvrdšími zástancami brexitu v novodobých dejinách".



Za vlády Johnsona Británia "smeruje ku katastrofickému brexitu bez dohody, ktorý zničí našu spoločnosť, priemysel a spôsob života - zrejme nadobro," napísala Savilleová Robertsová v komentári v mene strany Plaid Cymru.



Dodala, že hnutie za waleskú nezávislosť je "silou, ktorá odmieta úpadkovú, úzkoprsú a spiatočnícku politiku tohto umierajúceho britského štátu".



Líder strany Plaid Cymru Adam Price napísal tento týždeň už skôr Johnsonovi otvorený list so slovami, že Wales "bude jednou z prvých obetí brexitu bez dohody".



Prvá ministerka Škótska Nicola Sturgeonová, ktorá je zároveň predsedníčkou Škótskej národnej strany, varovala, že mieni do dvoch rokov usporiadať referendum o nezávislosti Škótska, ak Británia vystúpi z Európskej únie.



Sturgeonová a waleský prvý minister Mark Drakeford tiež napísali vo štvrtok Johnsonovi. Varovali ho pred "katastrofálnymi následkami", aké bude mať brexit bez dohody na oba národy - a vyzvali ho na druhé referendum o brexite, teda o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ.