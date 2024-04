Tisícky demonštrantov požadovali odstúpenie Netanjahua a voľby

Tel Aviv 3. apríla (TASR) - Tisícky Izraelčanov v utorok už štvrtý deň po sebe protestovali proti tamojšej vláde a za dohodu o prepustení rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.



Izraelské médiá uviedli, že demonštranti sa v utorok večer miestneho času zhromaždili s pochodňami v rukách blízko budovy parlamentu v Jeruzaleme a požadovali aj vypísanie nových volieb v krajine.



Matka jedného z unesených mužov v prejave obvinila izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že stojí v ceste dohode o prepustení rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantmi v Gaze. Podľa AFP sa na utorkovom proteste popri príbuzných rukojemníkov zúčastnil aj izraelský expremiér Ehud Barak.



Barak podotkol, že ak Natanjahu spustí ofenzívu na mesto Rafah na juhu Pásma Gazy, rukojemníci sa domov vrátia "v rakvách". Zároveň vyzval na predčasné voľby s tým, že "muža zodpovedného za katastrofu je potrebné odvolať od kormidla".



Neskôr vypukli aj potýčky medzi policajtmi a demonštrantmi. Podľa polície sa viacero ľudí pokúšalo pokračovať v pochode k Netanjahuovej súkromnej rezidencie a preniknúť cez bezpečnostné bariéry, píše DPA. Jednej osobe sa to aj podarilo, k rezidencii sa však nikto nedostal. Bezpečnostné zložky podľa izraelských médií vzápätí násilne rozohnali niekoľko demonštrantov.



Rozsiahle protivládne protesty sa v Jeruzaleme konajú od nedele. Demonštranti postavili 100 stanov pred sídlom tamojšieho parlamentu na znak dlhotrvajúcej protestnej kampane.



V sobotu protestovali proti vládnutiu premiéra Netanjahua aj v Tel Avive, Haife i ďalších mestách. Príbuzní rukojemníkov zajatých počas bezprecedentného útoku palestínskych militantov na Izrael v októbri minulého roka obviňujú Netanjahua, že nemá seriózny záujem o ich prepustenie.



Šéf konzervatívnej izraelskej vlády kritiku odmieta a namieta, že nové voľby by vyjednávanie o prepustení ďalších rukojemníkov paralyzovali a "priniesli by koniec vojny (v Gaze) pred dosiahnutím (jej) cieľov".



Spojené štáty, Katar i Egypt už niekoľko týždňov sprostredkujú medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas v záujme dosiahnutia dohody o novom prímerí a výmene rukojemníkov. Izrael odhaduje, že približne 100 zajatých rukojemníkov je stále nažive.



Pri útoku palestínskych extrémistov z Hamasu i ďalších zoskupení 7. októbra 2023 zahynulo približne 1160 ľudí, prevažne civilistov. Odvetný vojenský zásah Izraela v Gaze si už vyžiadal najmenej 32,916 obetí na životoch, väčšinou žien a detí, pripomína AFP.