Tisícky demonštrantov žiadali odstúpenie albánskeho premiéra Ramu

Tirana 11. februára (TASR) - Tisícky ľudí sa v sobotu zhromaždili pred vládnou budovou v albánskom hlavnom meste Tirana a žiadali odstúpenie premiéra Ediho Ramu pre údajnú korupciu a zlé hospodárenie. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.



Opozícia, ktorá zhromaždenie zorganizovala, takisto obvinila Ramu z "tajných väzieb" na bývalého vysokopostaveného predstaviteľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Ten podľa opozície ovplyvnil americké ministerstvo zahraničných vecí, aby uvalilo sankcie na jedného z premiérových politických rivalov.



"Edi Rama sa dopustil nepriateľského činu, keď skorumpoval bývalého predstaviteľa FBI v snahe zlikvidovať opozíciu," povedal prítomného davu opozičný líder Sali Berisha, ktorý vedie stredopravú Demokratickú stranu (PD).



Zhromaždenie, počas ktorého nasadili v meste tisíc policajtov, prebehlo pokojne až na desiatich demonštrantov, ktorí hádzali dymové granáty na prísne stráženú vládnu budovu, píše AFP.



Charles McGonigal, bývalý špeciálny agent divízie kontrarozviedky FBI, bol v januári zadržaný za údajné podozrivé rokovania so zahraničnými aktérmi vrátane zatajenia 225.000 dolárov v hotovosti, ktoré dostal od bývalého zamestnanca albánskej tajnej služby. Podľa obžaloby agent tiež "naďalej udržiaval vzťah s albánskym premiérom".



Rama označil obvinenia voči jeho osobe za "ohováranie" a tvrdí, že vyšetrovanie bývalého agenta FBI "nemá nič spoločné" s ním ani s albánskou vládou.



Opozícia takisto tvrdí, že Rama uvrhol Albánsko do chudoby a spôsobil masovú migráciu občanov.



Bývalý albánsky prezident a expremiér Berisha má pre podozrenia z korupcie zakázaný vstup do Spojených štátov, všetky obvinenia však odmieta. Berisha bol v roku 1992 prvým albánskym slobodne zvoleným prezidentom po páde komunistického režimu.